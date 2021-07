Mering

15:00 Uhr

Verheerender Brand mit zwei Toten: Meringer Bürger wollen Überlebenden helfen

Am Tag danach wird das ganze Ausmaß des Wohnhausbrandes in Mering sichtbar. Dort starben am Samstag zwei Menschen in den Flammen.

Plus Nach dem Wohnhausbrand in Mering bieten viele Bürger den Überlebenden ihre Hilfe an. Die Marktgemeinde richtet über die Bürgerstiftung ein Spendenkonto ein.

Von Eva Weizenegger

Zwei Tage nach dem verheerenden Wohnhausbrand in Mering mit zwei Toten, ist die Welle der Hilfsbereitschaft groß. Über die verschiedenen Gruppen in den Sozialen Medien, per Mail und Telefon laufen die Hilfsangebote ein. Dritte Bürgermeisterin Silvia Braatz und Zweiter Bürgermeister Stefan Hummel organisieren seit Samstagnachmittag die Unterstützung für die drei Überlebenden.

