Verkehrskontrolle: Autofahrer mit knapp 0,6 Promille am Steuer

Unter Alkoholeinfluss ist ein Autofahrer in Mering unterwegs, als er in eine Kontrolle der Polizei gerät.

Einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Freitagabend gegen 20 Uhr einen Autofahrer in der Augsburger Straße in Mering unterzogen. Die Polizisten bemerkten dabei Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer.

Alkoholtest zeigt knapp 0,6 Promille bei Autofahrer in Mering

Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei eine Atemalkoholkonzentration von knapp 0,6 Promille. Der Fahrzeugführer erhielt daher eine Anzeige.