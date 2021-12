Vorfahrt missachtet: 29-Jährige verursacht Unfall

Eine Autofahrerin biegt in Mering ab, dabei hätte sie eine andere erst fahren lassen müssen. Die Autos stoßen zusammen, und es entsteht ein Sachschaden.

Eigentlich gilt an der Luisenstraße Ecke Karlstraße in Mering rechts vor links, dennoch sind hier am Mittwoch zwei Autofahrerinnen zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr gegen 15.30 Uhr eine 29-Jährige von der Karlstraße in die Luisenstraße.

Dabei beachtete sie aber nicht die Vorfahrt einer 34-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, dabei entstand ein Schaden von etwa 1300 Euro. (AZ)