Mering: Wahlplakate beschädigt - CSU erstattet Anzeige

Erst Sturm Sabine und nun auch noch mutwillige Zerstörung - Bürgermeisterkandidat Florian Mayer hat die Nase voll. Die CSU Mering hat nun Anzeige erstattet.

Von Gönül Frey

Schon Sturm Sabine hat etliche Wahlplakate beschädigt. Die Meringer CSU hat daraufhin kräftig nachgearbeitet. Doch nun sind weitere Plakate offensichtlich mutwillig beschädigt worden. „Wir haben deswegen nun Anzeige bei der Polizei erstattet“, teilt Bürgermeisterkandidat Florian Mayer mit.

Plakate in Mering beschädigt: Anzeige erstattet

Er hofft, dass dieses Vorgehen auch mögliche Nachahmer abschreckt. Eine natürliche Ursache für die Schäden schließt er aus. Teils seien die Plakate erst am Vorabend aufgehängt worden und am Morgen schon wieder abgerissen und kaputt gewesen. Eines der Plakate des Bürgermeisterkandidaten lag sogar in der Paar, berichtet dieser betroffen.

Ein Unbekannter hat Wahlplakate der Meringer CSU mutwillig zerstört. Bild: Florian Mayer

Auch seien die Plakate anderer Gruppierungen, die teilweise in unmittelbarer Nachbarschaft platziert sind, nicht betroffen gewesen. Auch deshalb geht Mayer von einem absichtlichen Zerstörungsakt gegen die CSU aus.

