Mering

vor 8 Min.

Warum Mering für die neue Kita sogar den Träger EU-weit ausschreibt

Plus Für Merings neue siebengruppige Kita sieht sich die Kommune sowohl beim Planer als auch Träger zu einem aufwendigen Vergabeverfahren verpflichtet. Das steckt dahinter.

Von Gönül Frey

Mering wächst und jeder Kita-Platz wird dringend gebraucht. Entsprechend plant die Kommune am Mühlanger eine neue, siebengruppige Einrichtung. Diverse bürokratische Hürden verkomplizieren die Umsetzung. Wie schon bei früheren Projekten müssen die Planungsleistungen EU-weit ausgeschrieben werden. Und selbst den Träger der Einrichtung sucht die Kommune erstmals per EU-weiter Ausschreibung. Das beobachtet man mit Staunen in Kissing, wo derzeit ebenfalls eine siebengruppige Kita gebaut wird - ganz ohne EU-Ausschreibungen.

