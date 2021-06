Mering

Welche Aufgabe Feldgeschworene in Mering haben

Plus Georg Schneider ist seit 20 Jahren Feldgeschworener und freut sich über neue Verstärkung im Team in Mering. Was sich hinter dem Siebenergeheimnis verbirgt.

Von Heike John

Schwere Grenzsteine aus Granit muss Georg Schneider bei seiner Tätigkeit als Feldgeschworener in letzter Zeit nicht mehr oft in die Hand nehmen. Seit 20 Jahren übt er eines der ältesten kommunalen Ehrenämter in Bayern aus. Seine Aufgabe ist es, im Auftrag der Gemeinde bei der Kennzeichnung von Grundstücksgrenzen und Flurstücken an der Seite der Vermessungsingenieure mitzuwirken, Grenzzeichen zu überwachen und Grenzsteine zu setzen. Diese wurden mittlerweile größtenteils durch quadratische Marken aus Kunststoff ersetzt, die sich mit Krallen etwa 50 Zentimeter tief im Boden verhaken.

