Wer einmal in Mering ein Haus hat, der zieht so schnell nicht mehr weg

Plus Der Wandel von der Marktgemeinde mit ländlichem Charakter hin zu einer Kommune mit städtischen Anforderungen ist eine Aufgabe für Mering. Bauplätze sind begehrt.

Während Mering um 1900 aus nur rund 200 Häusern und 1000 Einwohnern bestand, zählt die Marktgemeinde jetzt fast 15.000 Menschen. Der Wandel von einem Dorf, das überwiegend ländlich geprägt war, hin zu einer florierenden Kommune mit dementsprechender Infrastruktur, war in den letzten 100 Jahren immens. Nicht nur die Wirtschaftsfaktoren beeinflussten Mering. Auch die Bahnlinie zwischen Augsburg und München ist seit Jahren ein Standortvorteil.