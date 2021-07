Westernmelodie und karibische Klänge mit der Meringer Kolpingkapelle

Plus Unter freiem Himmel gibt es ein Konzert im Meringer Lippgarten. Andreas Bolleininger übergibt den Taktstock an Conny von Schenkendorf.

Nach acht Monaten musikalischem Lockdown konnten sich die Meringer Bürger endlich wieder auf einen musikalischen Abend im Freien unter dem Titel "Blasmusik im Lippgarten" freuen. Eigentlich war stattdessen als Höhepunkt des 100-jährigen Bestehens die Operngala geplant gewesen.