Wieder Vandalismus beim MSV-Sportheim

Die Polizei sucht nach Vorfall in der Nacht zum Dienstag Zeugen.

In der Nacht zum Dienstag trat ein noch unbekannter Täter mutwillig die Türe zum Kassenhäuschen des SV Mering an der Tratteilstraße ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)