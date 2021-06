Mering

vor 32 Min.

Zero-Waste-Gruppe sucht eingängige Slogans für ein sauberes Mering

Besprühten Mülleimern mit überquellendem Müll wollen sie mit ihrer Mitmachaktion "Kunst am Eimer" den Kampf ansagen: (von links) Jonathan Lidl, Carsten Hagemann und Petra von Thienen.

Plus Die Meringer Zero-Waste-Gruppe will mit einem Ideenwettbewerb "Kunst am Eimer" zu ordnungsgemäßer Müllentsorgung motivieren. Wer dahintersteckt.

Von Heike John

Überfüllte Abfalleimer, aus denen der Müll quillt, besprühte oder zerstörte Behälter im Park und daneben auf der Wiese entsorgter Abfall. Dieses Bild bietet sich immer mal wieder beim Gang durch Mering. Viele Menschen stören sich daran, einige wenige haben sich nun zusammengeschlossen, um auch etwas dagegen zu unternehmen.

