Zeuge beobachtet Unfallflucht: Seniorin droht Ärger

Eine 81-Jährige verursacht auf dem Parkplatz eines Meringer Supermarktes einen Unfall und fährt davon. Dank eines Zeugen kann die Frau ermittelt werden.

Eine Unfallflucht ereignete sich am Donnerstagvormittag in Mering. Gegen 9:55 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Holzgartenstraße beim Ausparken mit ihrem BMW gegen einen geparkten Opel fuhr.

Autofahrerin entfernt sich vom Unfallort

Die Fahrzeugführerin entfernte sich laut Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Anhand des Kennzeichens ermittelte die Polizei eine 81-Jährige als verantwortliche Fahrzeugführerin. Die entstandene Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. (AZ)