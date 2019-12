09:16 Uhr

Mering: Zwei Autos ineinander gekracht – wer hat Schuld?

In Mering hat es gekracht.

Nach einer Kollision zweier Autos in Mering, die sich entgegengekommen waren, möchte die Polizei herausfinden, welcher der beiden Fahrer Schuld hatte.

Zwei sich entgegenkommende Autos sind in Mering kollidiert – welcher der Fahrer Schuld trägt, ist unklar. Am Dienstag gegen 10.40 Uhr kam es in der Friedenaustraße zu dem Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Im Kurvenbereich, kurz vor der Einmündung zur Staatsstraße 2380, kamen sich ein 56-Jähriger und ein 52-Jähriger mit ihren Autos entgegen.

Wer von den beiden zu weit links gefahren ist und so den Zusammenstoß verursacht hat, konnte laut Polizei nicht eindeutig geklärt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter 0821/3231710 zu melden. (tril)

