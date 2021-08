Mering

11:58 Uhr

Zwei Meringer Klosterfrauen lassen für Gott alles stehen

Plus Zwei Meringer Klosterfrauen feiern ihr 65. und 60. Professjubiläum. Was die Ordenstracht ihnen bedeutet und warum man im Kloster ein hohes Alter erreichen kann.

Von Heike John

Schlimm war es für die kleine Gertrud Marie in den frühen 1940er-Jahren, dass sie nicht Ministrantin werden durfte. Stattdessen spielte sie zu Hause "Pfarrerles" und zelebrierte in ihrem Kinderzimmer an ihrem Geburtsort Friedrichshafen heilige Messen. Mit 26 Jahren trat die junge Frau bei den Theresienschwestern vom Katholischen Apostolat ein. Davor sei schon auch einmal der Wunsch da gewesen, sechs Kinder zu haben, "aber dann habe ich gespürt, der liebe Gott will mich haben". Vor 60 Jahren legte sie ihr Ordensgelübde ab. Aus Gertrud Marie Mast wurde Schwester Hildegard, die später zwölf Jahre lang als Generaloberin die Gemeinschaft leitete. Noch heute mit bald 90 Jahren hat sie im Meringer Kloster das Amt der Ökonomin inne.

