Mering

vor 18 Min.

Zwei Tüftler entwickeln ein Super-Papier mit ganz speziellen Fähigkeiten

Plus "Kohpa" leitet Strom und kann als platzsparende Flächenheizung verwendet werden. Von der EU wurde es ausgezeichnet. Was der Erfinder noch alles damit vorhat.

Von Gönül Frey

Grau und unscheinbar wirken die langen Papierbahnen, die Erfinder und Unternehmer Walter Reichel präsentiert. Doch "Kohpa", so der offizielle Name seines Produkts, hat es in sich. Das Spezialpapier enthält Kohlestofffasern (Carbonfasern) und ist dadurch stromleitend. Zugleich besitzt es die Eigenschaften von Papier: Es lässt sich falten, zuschneiden und ist sehr dünn. Schon jetzt wird es als Flächenheizung in Häuser und Busse eingebaut oder als Abschirmmaterial gegen elektromagnetische Strahlung im Ökohaus-Bau eingesetzt. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Peter Helfer hat Reichel das Spezialpapier entwickelt und dafür die Firma Reso Oberflächentechnik GmbH mit Sitz in Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) gegründet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen