Mering baut für die Grundschüler

Das Gebäude des Awo-Horts "Alte Burg" in Mering ist in einem verheerenden Zustand, jetzt soll es an die Planung des Neubaus gehen.

Zwei neue Horte für insgesamt rund acht Millionen Euro will die Kommune schaffen.Weil es um viel Geld geht, muss die Planung europaweit ausgeschrieben werden

Von Gönül Frey

Der Hort „Alte Burg“ ist bekanntermaßen total marode. Die Container an der Amberieustraße blockieren den Platz für die dringend nötige Schulerweiterung. Es geht kein Weg dran vorbei: Mering muss an beiden Standorten die Horte neu bauen. Bürgermeister Hans-Dieter Kandler rechnet grob geschätzt jeweils mit drei bis vier Millionen Euro. Die Gemeinde will sich nun an die Ausschreibung für die Planungsleistungen machen – und zwar europaweit.

Das ist erforderlich, wenn ein öffentlicher Auftrag eine Summe von 221000 Euro überschreitet. Erfahrungsgemäß belaufen sich die Planungskosten auf 20 bis 25 Prozent der Bausumme. Damit würde diese Grenze bei den Meringer Horten überschritten. Wie Kandler erklärte, hatte man dies bisher vermeiden können, in dem die Planungskosten noch einmal unterteilt wurden. Das sei künftig jedoch nicht mehr möglich. Weil es die erste europaweite Ausschreibung ist, soll dafür ein Fachbüro hinzu gezogen werden. Mit der Auswahl eines geeigneten Unternehmens hat der Gemeinderat nun die Verwaltung beauftragt.

Mering setzt auf Hort statt Ganztagsschule

Wie berichtet, hatte sich Mering in einer eigenen Sondersitzung dafür entschieden, weiter auf den Hort und nicht auf die offene Ganztagsschule zu setzen, die derzeit von der bayerischen Staatsregierung propagiert wird. CSU-Fraktionsführer Georg Resch betonte, dass er ein großer Befürworter des Horts sei und er hinter dieser Entscheidung stehe. Dennoch bereite sie ihm Sorgen, weil ihm nicht ganz klar sei, wohin der politische Weg bezüglich der Ganztagsschulen führe. „Nicht dass wir hier etwas anleiern und dann kommt in einem Jahr eine ganz andere Entscheidung“, meinte er.

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler betonte, dass bisher die Zusage laute, dass das Hortsystem nicht angekratzt werde. Er räumte aber auch ein, dass tatsächlich keiner genau wisse, wie es in der Hinsicht weiter geht. „Das ist ein absoluter Unsicherheitsfaktor“. Stefan Enzensberger (CSU) schlug deswegen vor, die beiden Horte nicht gleichzeitig sondern nacheinander zur Planung auszuschreiben. Irmgard Singer-Prochazka (SPD) hielt dagegen: „Wir können den Kindern nicht mehr weite zumuten, dass man am Hort „alte Burg“ nichts macht. Und an der Amberieuschule müssen wir auch etwas tun“, sagte sie. SPD-Fraktionssprecher Markus David merkte an, dass man auch bei einer Umstellung auf die offene Ganztagsschule die Räume brauchen würde. „Selbst wenn die Horte morgen verschwinden , könnten wir die Gebäude in der Kinderbetreuung trotzdem gebrauchen“, sagte er. Denn wie berichtet, fehlen in Mering auch bei den Kindergärten und Krippen Plätze. Kandler erklärte noch einmal, warum die Zeit drängt: Bei der „alten Burg“ wegen des schlechten Zustands und an der Amberieustraße wegen der anstehenden Schulerweiterung. „Deswegen stoßen wir beide Verfahren jetzt an. Ob wir uns das leisten können – das ist ein anderes Problem“, sagte er.

l Jugendsozialarbeit Geld investiert Mering auch an den Grundschulen selbst. Dort will das Jugendamt die Jugendsozialarbeit verstärken. So wird die bisherige Teilzeitstelle an der Amberieuschule zu einer Vollzeitstelle aufgestockt. Und an der Luitpoldschule wird eine halbe Stelle dafür neu geschaffen. Der Markt Mering beteiligt sich jeweils mit 30 Prozent der Kosten. Das werden pro Jahr ca. 25000 Euro sein. Dem stimmte der Gemeinderat zu. Eine Voraussetzung für die Sozialarbeiterstellen ist, dass es an einer Schule einen Migrationsanteil von über 20 Prozent gibt. Dieser beträgt an der Luitpoldgrundschule 22 Prozent und an der Amberieuschule 24,6 Prozent.

