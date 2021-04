13:08 Uhr

Mering bekommt einen neuen katholischen Pfarrer

Plus Noch vor einigen Wochen wollte Pfarrer Schwartz seinen Abschied aus Mering nicht bestätigen. Nun steht fest, wohin er geht und wer sein Nachfolger wird.

Von Eva Weizenegger

Jetzt ist es offiziell: Pfarrer Thomas Schwartz verlässt die katholische Pfarrgemeinde Sankt Michael in Mering. Er war dort über zehn Jahre lang tätig und hat viele Spuren hinterlassen. Schwartz wird am 1. Oktober Hauptgeschäftsführer von Renovabis, der Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa. Das teilte am Dienstagmittag das Bistum Augsburg auf seiner Homepage mit.

