Mering erhält Millionen-Förderung für die Sportanlage

Die Sportanlage an der Tratteilstraße 45 wird nun endlich in Angriff genommen und saniert.

Plus Die Zeiten, da die Meringer Sportanlage eher einer Kraterlandschaft glichen, sind vorbei. Jetzt können schon bald die Bauarbeiten für die Sanierung beginnen.

Von Eva Weizenegger

Merings Sportler können sich freuen. Am Mittwochnachmittag verkündete CSU-Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz: "Der Haushaltsauschuss des Deutschen Bundestages hat heute Mittel in Höhe von 1,3 Millionen Euro für die Sanierung der Sportanlage in Mering freigegeben." Damit kann nun die marode Sportanlage endlich in Angriff genommen werden.

Diese Nachricht freut Bürgermeister Florian Mayer, aber auch die beiden Schulleiter Andreas Pimpl von der Realschule und Josef Maisch vom Meringer Gymnasium. Sie hatten sich über mehrere Jahre hinweg massiv für eine Sanierung der baufälligen Anlage eingesetzt.

Hansjörg Durz bestätigt: "Die Sanierungsbedürftigkeit ist offensichtlich. Das Geld ist hier gut und richtig investiert." Florian Mayer hatte gehofft, dass sich der Förderantrag der Marktgemeinde Mering gegenüber einer Vielzahl anderer Projektvorschläge durchsetzen kann. Denn das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur war um ein Vielfaches überzeichnet, informiert Durz.

Bürgermeister Florian Mayer freut sich über die Nachricht von Bundestagsabgeordnetem Hansjörg Durz, dass die marode Sportanlage in Mering saniert werden kann. Das ist ein Festtag für Mering, sagt auch MSV-Vorsitzender Georg Resch. Bild: Marktgemeinde Mering

Für Bayern werden im Rahmen dieses Programms insgesamt 28 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. "Ich bin richtig glücklich, dass wir jetzt unsere Sportanlage in Angriff nehmen können", sagt Mayer. Er will zeitnah mit den Bauarbeiten beginnen. Mayer rechnet damit, dass die Anlage ab Herbst 2022 wieder dem Schul- und Freizeitsport zur Verfügung steht. Sowohl das Rasenspielfeld, als auch die Laufbahn, die Weitsprung- und Kugelstoßanlage sollen erneuert werden.

Jetzt kann die Sanierung in Mering losgehen

Mayer erläutert: "Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro." Der Freistaat Bayern fördert die Maßnahme mit voraussichtlich rund 600.000 EUR aus Mitteln für den Schulsport.

Die Sportanlage an der Tratteilstraße in Mering ist in einem so maroden Zustand, dass seit mehreren Jahren dort kein Sportunterricht stattfinden kann. Bild: Eva Weizenegger (Archiv)

Hinzu kommen nun die 1,3 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". "Aufgrund der klammen Kassen der Gemeinde kommt die finanzielle Spritze des Bundes zur rechten Zeit und reduziert den Eigenanteil deutlich", ist Mayer erleichtert. Denn ohne diese Zuschüsse, hätte auch dieses Jahr eine Sanierung durch die Marktgemeinde nicht gestemmt werden können.

Meringer Anlage wird von Schulen und Vereinen genutzt

Bürgermeister Florian A. Mayer freut sich, dass sich Mering mit der Freisportanlage gegen acht andere Projekte im Bundeswahlkreis Augsburg-Land durchsetzen konnte. Mering hatte sich neben der Schulsportanlage auch mit dem Neubau des Sportheims beworben und war damit die einzige Gemeinde mit zwei Projekten. Als Gründe für den Zuschlag nennt Bürgermeister Mayer die Haushaltsnotlage, die der Landkreis Aichach-Friedberg der Marktgemeinde noch letztes Jahr bescheinigt hatte. "Punkten konnten wir auch mit der Integrationsarbeit, die mit der Wohndependance des schwäbischen Ankerzentrums noch verstärkt wurde", sagt Mayer.

Besonderen Dank richtet er an den Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz sowie den Vorsitzenden des Meringer Sportvereins Georg Resch, die sich beide für die Förderung eingesetzt haben. Der Neubau des Sportheims kam jedoch nicht zum Zug.

Auch wenn der Haushaltsausschuss des Bundestages seine Entscheidung autonom trifft, informierte Durz bereits frühzeitig die Mitglieder des Gremiums über die Situation vor Ort. "Ich bin der Überzeugung, dass die aussagekräftige Projektbeschreibung, die fortgeschrittene Planung, eine zeitnahe Umsetzung sowie die Haushaltsnotlage des Marktes Mering entscheidende Aspekte waren," so der Abgeordnete. Zudem werde die Anlage sowohl von Schulen als auch von Vereinen genutzt und habe das Projekt auch eine überregionale Strahlkraft.

Georg Resch, Vorsitzender des SV Mering, zeigte sich ebenso erleichtert. "Die Sanierung der Sportanlage ist dringend geboten. Wir als Verein freuen uns deshalb sehr über die Entscheidung. Aber eigentlich ist heute ein Festtag für ganz Mering", so der Vereinsvorsitzende. Denn schließlich würden auch die angrenzenden Schulen von der Sanierung profitieren. (mit AZ)

