Mering feiert seinen „menschlichen Schatz“

Plus Ein großes Fest richtete die katholische Pfarrgemeinde zum Weihejubiläum von Pater Wilfried Kunz aus. Die unzähligen Gäste zeigen, wie beliebt der Geistliche in der Marktgemeinde ist

Das sprichwörtliche „Bad in der Menge“ konnte Pater Wilfried Kunz am Sonntag beim Fest zu seinem 50-jährigen Priesterjubiläum nehmen. Die St. Michaelskirche war voll wie sonst nur an Weihnachten und das anschließende Festessen zusammen mit dem Jubilar füllte die Mehrzweckhalle.

Warum der 76-jährige Pallottinerpater, der vor acht Jahren von Friedberg in die Marktgemeinde kam, so beliebt ist, zeigte sich schon vor dem festlichen Einzug in die Kirche. Die große Schar von gut 80 Ministranten hatte Aufstellung genommen und auch die Fahnenabordnungen der Meringer Vereine standen bereit.

Pater Kunz schüttelt viele Hände

Trotz mancher Blicke auf die Uhr ließ es sich Hauptperson des Festtages nicht nehmen, bereits im Vorfeld so vielen Teilnehmern wie möglich die Hand zu schütteln und sich persönlich zu bedanken. Seine aufgeschlossene und leutselige Art heben die Festredner in den späteren Ansprachen immer wieder hervor.

Gefeiert wurde die Festmesse mit Pauken und Trompeten, denn der Kirchenchor und die Musiker unter der Leitung von Christian Schwarz führten die Missa in C von Johann Ernst Eberlin auf. Die Kirche war prachtvoll geschmückt und im Altarraum gab es ein aus Blumen gestecktes Bild in Form eines Messkelchs, daneben im goldenen Rahmen der Spruch „50 Jahre. Ja, ich bin bereit“.

Pfarrei Mering bereitet tagelang ein großes Fest für Pater Kunz vor

Tagelange wurde das Fest durch den Pfarrgemeinderat und viele weitere Mitglieder der Pfarrei vorbereitet. „All dies und auch Ihr zahlreiches Erscheinen zeigt, dass du für uns ein Geschenk bist“, so wandte sich Pfarrer Thomas Schwartz an die Kirchengemeinde und an den Jubilar. Die enorme Präsenz bestätige ihn, dass die Entscheidung richtig war, die Feier zum goldenen Priesterjubiläum von Pater Kunz auf den Tag des Kirchenpatroziniums zu legen.

Die hohe Bedeutung des Schutzpatrons St. Michael für den katholischen Glauben stellte Pallottinerrektor Pater Alexander Holzbach in seiner Festpredigt heraus. Er geriet ins Schwärmen, als er seinen Blick durch das prachtvoll ausgestattete Gotteshaus gleiten ließ.

Mit Blick auf den Kampf von Gut gegen Böse und die Seelenwaage als Heiligenattribut des Erzengels stellt er fest: „Die Waage des Michael geht bei dir, wenn du einmal dran bist, schnell nach oben.“ Kunz sei ein glaubwürdiger Mensch, der mit seiner Person den guten Gott ausstrahle. Der Mensch, der Nächste, stehe für ihn immer im Mittelpunkt“, so würdigte auch der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Josef Halla den seelsorglichen Einsatz von Pater Wilfried Kunz in der Pfarrgemeinde.

Der Jubilar zeigt trockenen Humor

Für den bodenständigen gebürtigen Schwarzwälder war dies fast zu viel der Ehre. Er fühle sich ein wenig wie ein „Festochs“, sagte er mit trockenem Humor und hielt eine Postkarte mit einem prachtvoll geschmückten Exemplar in die Höhe. In seiner Heimat sage man an dieser Stelle ein dreimaliges „Hätt’s nicht gebraucht“, so dankte der Pallottinerpater. Er schätze in Mering vor allem auch die Gemeinschaft mit jungen Priestern und weiteren Geistlichen. Diese standen als Konzelebranten mit am Altar.

Lange dauerte es, bis Pater Kunz von der Kirche in den Sitzungssaal der Gemeinde hinüberkam, um sich dort ins Goldene Buch der Gemeinde einzutragen. Auf dem kurzen Weg nahm er immer wieder Glückwünsche entgegen. „Er weiß einfach in jeder Situation, was er zu den Menschen sagen soll, hält sich kurz und dabei immer würdevoll“, so charakterisierte Michael Schredl als Mitglied der Kirchenverwaltung, was er am meisten an Wilfried Kunz schätzt.

Festreden in der Meringer Mehrzweckhalle

Er sei ein menschlicher Schatz, erklärte Merings zweiter Bürgermeister Florian Mayer bei seiner Festrede. „Ein Tennenbronner ist ein Meringer geworden“, so brachte es Pfarrer Thomas Schwartz bei der Feier in der Mehrzweckhalle auf den Punkt. Dort spielte die Kolpingkapelle für den Jubilar auf und unzählige Gäste gaben ihm die Ehre.

