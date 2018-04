vor 40 Min.

Mering hat Platz zwei im Blick

Dabei wird der MSV vor dem Spiel gegen Aystetten durchaus von einigen Personalsorgen geplagt. Stätzling steht auswärts vor einer hohen Hürde.

Von Peter Kleist

Langsam, aber sicher biegt die Landesliga auf die Zielgerade ein – und im Kampf um Platz zwei sowie gegen den Abstieg ist sicher noch einiges möglich. Oben mit dabei ist nach wie vor der SV Mering, den Abstieg vermeiden will indes der FC Stätzling – und beide haben am Sonntag keine leichten Spiele vor sich.

SV Mering – Cosmos Aystetten Im Dauereinsatz sind die Meringer Fußballer in diesem Frühjahr, das Spiel gegen Aystetten ist das fünfte in den letzten 16 Tagen. „Die Profis jammern bei so vielen englischen Wochen und bei uns gehen auch einige auf dem Zahnfleisch“, sagte Merings Trainer im Vorfeld des Spiels. Und Kitzler hat durchaus Personalsorgen. „Unser Kader ist dünn. Diesmal fällt der gesperrte Andreas Rucht aus und hinter Markus Gärtner und Stefan Wiedemann stehen dicke Fragezeichen“, meinte der Coach. „Bei Fupa steht, Rucht habe vier Spiele Sperre erhalten, also fehlt er diesmal und nächste Woche noch“, so Kitzler. Trotz allem hat der MSV-Coach natürlich Platz zwei im Blick. „Wenn man die Tabelle richtig liest und auch bedenkt, dass Memmingen II und der FV Illertissen II vielleicht nicht mit aller Macht nach oben wollen, dann liegt Mering gut im Rennen“, meinte der 62-Jährige. Mit Aystetten komme ein „bärenstarker Aufsteiger“, der zwar zuletzt ein bisschen geschwächelt habe, doch die Aufgabe sei schwer genug, ließ der Coach verlauten. „Wir werden alles reinwerfen, um als Sieger vom Platz zu gehen“, sagte Kitzler. Denn eines ist sicher, der Sieger darf weiter von Platz zwei und der damit verbundenen Aufstiegsrelegation träumen. (Sonntag, 15 Uhr).

Eggan der Günz – Stätzling Ebenfalls nicht sorgenfrei geht Alex Bartl mit dem FC Stätzling in die Partie bei Egg an der Günz. Christoph Mittermaier wird sicher ausfallen und die Stätzlinger hoffen, dass sich seine Knieverletzung aus dem Spiel gegen Raisting als nicht zu schwerwiegend herausstellt. „Da muss erst ein MRT Klarheit bringen“, sagte Bartl. Ein Fragezeichen steht auch noch hinter Tobias Wehren, ansonsten sind alle Mann an Bord. „Wir wissen, welch schwere Aufgabe auf uns zukommt. Egg hat mit seinen erfahrenen Spielern wie Schedel, Jehle oder Schropp enorme Qualität zu bieten. Aber wir werden alles in die Waagschale werfen und unsere Tugenden einbringen“, meinte Bartl. Eine FCS-Akteure haben den Gegner beim Gastspiel in Mering beobachtet, großartig neue Erkenntnisse aber habe es nicht gebracht, meinte der Trainer. (Sonntag, 15 Uhr).

Dieweiteren Spiele Memmingen II – Illertissen II (Samstag, 14 Uhr); Gundelfingen – Oberweikertshofen (Samstag, 15 Uhr); Nördlingen – Olching (Samstag, 15.30 Uhr); Ichenhausen – Kaufbeuren, Raisting – Aindling, Bad Grönenbach – Türkspor (alle Sonntag, 15 Uhr).

