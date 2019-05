18.05.2019

Mering hat jetzt eine barrierefreie Bushaltestelle

Mering hat an der Augsburger Straße eine barrierefreie Bushaltestelle. Merings Bürgermeister Hans-Dieter Kandler (rechts) und der Behindertenbeauftragte Stefan Heigl zerschnitten die rot-weiße Absperrschnur.

Der schmale Einstieg an der Augsburger Straße wird auf Anregung des Behindertenbeauftragten verbreitert

Von Christine Hornischer

Die Marktgemeinde hat seit dieser Woche an der Augsburger Straße gegenüber der Shell-Tankstelle eine barrierefreie Bushaltestelle. Merings Bürgermeister Hans-Dieter Kandler und der Behindertenbeauftragte Stefan Heigl zerschnitten die rot-weiße Absperrschnur und übergaben die neue Haltestelle so der Öffentlichkeit.

Der Anstoß zu den Umbauten war vom ehemaligen Behindertenbeauftragten Georg Schneider gekommen. Dieser hatte ein Anliegen aus dem Inklusionsstammtisch weitergegeben, dass die Haltestelle zu eng sei. Rollstuhlfahrer wären von den auf die Straße ragenden Streben an ihrer Weiterfahrt gehindert worden. „Ich bin da früher mit meinem Rolli nicht durchgekommen“, bekräftigt Stefan Heigl, der selbst im Rollstuhl sitzt.

Somit wurde die bisherige Breite von ungefähr 40 Zentimeter auf 1,20 Meter vergrößert. „Wenn wir mit so kleinen Mitteln die Lebensqualität in Mering verbessern können, freuen wir uns“, sagte Bürgermeister Kandler.

Die Kosten für die Verbreiterung der Haltestelle, die sich auf Gemeindegrund befindet, belaufen sich auf rund 6600 Euro. Die vorbereitenden Arbeiten hat das Marktbauamt selbst übernommen. Die diesbezüglichen Kosten fallen noch an. Marktbaumeister Armin Lichtenstern betonte, dass Neubauten von Bushaltestellen ausschließlich nach der sogenannten „Kasseler Art“ vorgenommen werden. Diese verwendet einen Stein, der sich optisch ansprechend in die Infrastruktur der Haltestelle einfügt. Außerdem sorge er im besonderen Maße für Barrierefreiheit, indem er sich an die Busreifen anschmiege.

Fahren dann die Busse eine Haltestelle an, können sie möglichst nah an die Haltestelle heranfahren. Der Abstand vom Fahrzeug zur Steigkante sei dann so gering, dass ein optimaler barrierefreier Ein- oder Ausstieg möglich sei.

„Dies ist eine hervorragende Umsetzung unseres Wunsches“, freute sich auch Behindertenbeauftragter Stefan Heigl. „Und jetzt hat die Bushaltestelle auch noch den Praxistest bestanden“, lachte Kandler. Der Busfahrer des ersten Busses, der die neue Haltestelle angefahren war, freute sich nämlich riesig, „dass ich jetzt nicht immer so aufpassen muss, dass ich mit meinem Spiegel die Streben mitnehme.“

