Mering kassiert sechs Gegentore

Gegen den Tabellenführer VfR Neuburg verliert das Team zu Hause mit 2:6. Warum Trainer Kitzler dennoch ein wenig Hoffnung aus der Partie schöpft.

Von Jörg Danowski

Es war ein hitziges Spiel in der Fußball-Landesliga beim SV Mering mit einem schnellen Führungstreffer nach nur 80 Sekunden Spielzeit. Seinen Freistoß verwandelte der Neuburger Rainer Meisinger direkt und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

Nach dem ersten Schock machten die Meringer es dann über weite Phasen der Partie immer wieder spannend. Nur zwölf Minuten später glich Merings Harald Kerber mit einer schönen Aktion aus spitzem Winkel zum 1:1 aus und brachte damit die Gastgeber in der 14. Minute zurück ins Spiel. Gute zehn Minuten später hatten die Meringer auch noch Pech. Andreas Rucht sah den Neuburger Torwart zu weit vor seinem Kasten und scheiterte mit seinem Lupfer letztlich am Pfosten der Gäste. Bis zur Pause blieb es dann beim 1:1 Unentschieden.

Auch im zweiten Spielabschnitt versuchten die Meringer, den Führungstreffer zu erzielen. In der 58. Minute setzte sich jedoch der Neuburger Kapitän Rainer Meisinger im Strafraum durch und brachte die Gäste erneut mit 2:1 in Führung. Und es kam noch dicker für die Meringer. In der 70. Minute ging der Neuburger Marco Friedl aus abseitsverdächtiger Position allein auf Merings Torwart Nicolas Köpper zu und vollendete mit dem 3:1 für die Gäste. Nur acht Minuten später wieder ein Neuburger, der Zählbares lieferte. In der 78. Minute kam Sebastian Habermeyer am Meringer 16er allein zum Abschluss und erzielte die 4:1-Führung für die Gäste. Mering versuchte noch mal alles und verkürzte in der ersten Minute der Nachspielzeit durch Alexander Reich auf 2:4. Dann ging es aber wieder schnell und Neuburg konterte die Meringer aus. Fast im direkten Gegenzug erzielte Marco Friedl das 5:2 und in der 4. Minute der Nachspielzeit folgte auch noch das 2:6 aus Meringer Sicht durch den Neuburger Alexander Müller.

Merings Trainer ist enttäuscht

Enttäuschung über das Ergebnis herrschte bei Merings Trainer Gerhard Kitzler: „Das ist schon eine Packung, wenn man zuhause sechs Tore kriegt. Wir waren aber über 60 Minuten absolut zufrieden, auch wenn wir uns das Wahnsinnsding nach nur wenigen Sekunden einfangen.“ Danach habe sich das Team aber wieder gut gefangen.

„Nur der Knackpunkt war das 1:3, das für mich ein klares Abseitstor war und das hat letztlich das Spiel entschieden. Zum Schluss hin haben die Neuburger noch den ein oder anderen Konter gefahren und sicherlich das eine oder andere Traumtor gemacht.“ Dennoch zog Kitzler Hoffnung aus der Partie: „Neuburg hat sicherlich eine gute Mannschaft, aber ich muss sagen, die Truppe hat sich dennoch gut verkauft. Bei einem 2:6 klingt es bestimmt etwas komisch, aber es waren auch heute wieder einige Sachen erkennbar, die zu vorsichtigem Optimismus veranlassen und wenn im Oktober alle Spieler wieder da und einsatzbereit sind, dann sieht das alles auch wieder etwas anders aus.“

Mering Köpper, M. Fuchs (72. Reich), Gocevic, Lutz, Cosar, Wiedemann, Rucht, Kristen (69. Riedl), Kusterer, Neumann (62. Obermeyer), Kerber – Tore 0:1 Rainer Meisinger (2.), 1:1 Harald Kerber (14.), 1:2 Rainer Meisinger (58.), 1:3 Marco Friedl (70.), 1:4 Sebastian Habermeyer (78.), 2:4 Alexander Reich (90+1.), 2:5 Marco Friedl (90+2.), 2:6 Alexander Müller (90+4.) – Schiedsrichter Herrmann (München)

