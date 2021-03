06:01 Uhr

Mering muss sogar den Träger der neuen Kita europaweit ausschreiben

Neue Krippen- und Kindergartenplätze entstehen in einem Neubau des Marktes Mering am Mühlanger.

Plus Vier Kindergarten- und drei Krippengruppen will der Markt Mering am neuen Standort am Mühlanger schaffen. Dafür gilt es ungeahnte bürokratische Hürden zu überwinden.

Von Gönül Frey

Mering wächst und kommt mit den Angeboten bei der Kinderbetreuung kaum hinterher. Entspannung soll wie berichtet eine siebengruppige neue Einrichtung am Mühlanger, auf dem freien Grundstück neben der Schreinerei bringen. Wichtige Entscheidungen dazu hat der Gemeinderat im nichtöffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung getroffen.

Zum einen stand noch einmal die Bauweise grundsätzlich zur Debatte. Das Beispiel der Nachbarkommune Kissing hatte diese Diskussion angestoßen. Dort wird nämlich derzeit ebenfalls eine siebengruppige Kita bei der Paartalhalle errichtet. Diese entsteht, wie berichtet, in Modulbauweise: im Mai vergangenen Jahres hatte der Kissinger Gemeinderat die Errichtung beschlossen, im Februar war Spatenstich und bereits zum 1. September dieses Jahres soll die neue Einrichtung in Betrieb gehen.

Mering setzt bei Kita auf konventionelle Bauweise statt Module

Auch in Mering würde man die neue Kita lieber heute als morgen eröffnen. Den Räten war jedoch die Qualität wichtiger als das Tempo: "Ich bin froh, dass sich das Gremium für eine nachhaltige und konventionelle Bauweise entschieden hat, auch wenn wir wissen, dass es länger dauert. Das soll schließlich Jahrzehnte stehen", sagt Mayer.

Mehr Geduld als ursprünglich gedacht, werden die Meringer bei dem Projekt ohnehin brauchen. Eigentlich wollte der Bürgermeister mit einem interessierten Träger zusammenarbeiten, der das Grundstück der Kommune selbst bebaut hätte. So wäre das Projekt ohne die ganzen Vergabevorschriften, die für eine Kommune gelten, relativ schnell über die Bühne gegangen. Auf Wunsch des Gemeinderates suchte der Bürgermeister jedoch auch mit allen anderen Trägern am Ort das Gespräch.

"Als wir uns näher damit befasst haben, haben wir festgestellt, dass wir das so gar nicht machen können", erklärt nun der Bürgermeister. Die Kommune holte ein Rechtsgutachten ein und prüfte auch Alternativen. Am Ende habe sich herausgestellt, dass für Mering kein Weg daran vorbeigehe, auch die Vergabe des Trägers europaweit auszuschreiben.

Mering ist selbst Bauherr bei der neuen Kita

Um nicht alles noch komplizierter zu machen und die Auswahl der Träger nicht vorab zu sehr einzuschränken, wolle man nun doch als Gemeinde selbst bauen. Die Planungsleistungen dafür müssen, wie bereits bei den beiden Hortneubauten, ebenfalls europaweit ausgeschrieben werden.

Da dieses Verfahren sehr kompliziert ist, hat die Kommune sowohl für die Trägersuche als auch den Planer mit Meixner+Partner ein Fachbüro beauftragt. Mit diesem hat Mering bereits bei den Hortvergaben zusammengearbeitet. Diese Vorgehensweise kostet nicht nur Zeit sondern auch Geld: 7700 Euro sind für die Trägerausschreibung, 29.500 für die Planerauswahl veranschlagt. "Wir müssen hier alles ganz richtig machen, denn die Träger beobachten das ganz genau", begründet Mayer die Vorgehensweise.

Bürgermeister Mayer: Das Verfahren koste den Markt zusätzlich Zeit

Hier habe sich in den vergangenen Jahren einiges geändert und mittlerweile sei es die herrschende Rechtsauffassung, dass eben auch der Träger bei einer so großen Einrichtung ausgeschrieben werden müsse. "Es war nicht unser Ziel, das so zu machen. Und es ärgert mich maßlos, dass uns das jetzt noch zusätzlich Zeit kostet", gibt der Bürgermeister offen zu.

Bisher hat es in Mering keinen vergleichbaren Fall gegeben. Die drei kommunalen Einrichtungen betreibt Mering selbst. Und die meisten Kitas der anderen Träger befinden sich auf deren Grund bzw. in angemieteten Räumen. Wann genau die neue Kindertagesstätte in Betrieb geht, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Laut Mayer soll die Planung bis zum Frühjahr 2022 stehen. Ob ein Start der Einrichtung im Kindergartenjahr 2023/24 noch klappt, hänge dann davon ab, wie lange Baugenehmigung und Förderzusage brauchen.

Erstmals digitaler Infotermin zu Kindergartenplätzen in Mering

Für das Kindergartenjahr 2021/22, das im September beginnt, ist gerade die Anmeldefrist zu Ende gegangen. Genaue Zahlen stehen noch nicht fest. Laut dem Bürgermeister zeichnet sich ab, dass die Lage heuer nicht so angespannt ist wie im Vorjahr, als Plätze im dreistelligen Bereich fehlten. Der Bürgermeister möchte heuer jedoch erstmals mit einer Onlineveranstaltung die Öffentlichkeit und vor allem die Meringer Familien direkt über die aktuelle Betreuungssituation informieren. Dabei soll es um die aktuellen Zahlen, Hintergründe über geplante Projekte und alternative Lösungsmöglichkeiten in Notfällen gehen. Der digitale Infotermin soll voraussichtlich am Mittwoch, 7. April, in den Osterferien stattfinden.

Wie berichtet, hat der Markt Mering im vergangenen Jahr die Erweiterung der Kita am Kapellenberg mit drei neuen Gruppen in Betrieb genommen. Außerdem eröffnete der Waldkindergarten der evangelischen Kirche. Insgesamt bietet Mering damit zum 1. September dieses Jahres 153 Krippen- und 597 Kindergartenplätze an, insgesamt also 750 Betreuungsplätze.

