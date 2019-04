23.04.2019

Mering regelt Verdichtung am Sommerkeller

Anwohner äußern Einwände gegen neuen Bebauungsplan

Weil der Bebauungsplan am Sommerkeller aus dem Jahr 1970 kaum noch mit dem Bestand übereinstimmt, erneuert Mering die Bestimmungen – auch mit dem Ziel einer möglichen Nachverdichtung. Die öffentliche Auslegung des neuen Bebauungsplans hat dabei noch einmal einige Änderungen ergeben.

So wurden die Abstandsflächen doch auf die heute geltende Bestimmung in der Bauordnung festgelegt. Eine vom Gesetzgeber angedachte Verringerung der Abstandsflächen wird damit für den Sommerkeller keine Rolle mehr spielen.

Umfangreiche Einwände brachten Anwohner zwischen Konrad-Adenauer-Straße und der großen Wohnanlage an der Marienstraße vor. Diese Häuserzeile ist nämlich in dem Bebauungsplanentwurf dem Bereich zugeordnet, der mit maximal acht Wohneinheiten und drei Vollgeschossen die höchste Verdichtung zulässt. Einen Fürsprecher fanden die Anwohner in der CSU-Fraktion.

Deren Sprecher Georg Resch stellte den Antrag, dass für die fünf Grundstücke auf der nördlichen Seite der Konrad-Adenauer-Straße dieselben Bedingungen wie auf der anderen Straßenseite gelten sollen, nämlich maximal zwei Vollgeschosse plus Dach und vier Wohneinheiten pro Gebäude. Dafür sprach sich das Gremium mit 18:4 Stimmen aus. Mit den beschlossenen Änderungen geht der Bebauungsplan noch einmal in die Öffentlichkeitsbeteiligung.

lNotunterkunft Weil der Bedarf stetig steigt, muss Mering die Obdachlosenunterkunft an der Kissinger Straße erweitern. Dazu werden die vier vorhandenen Container aufgestockt. Rund 120000 Euro hat die Marktgemeinde dafür in den Haushalt eingestellt. Wie Bürgermeister Hans-Dieter Kandler erläuterte, hat Mering außerdem drei Wohnungen für die Unterbringung von Familien angemietet, da das Verwaltungsgericht entschieden hatte, dass die Container–Unterkunft für Kinder nicht geeignet ist.

Auch hier bahnt sich neuer Bedarf an. Denn für eine der Wohnungen habe der Eigentümer in den kommenden Jahren eigene Pläne angemeldet. (gön)

Themen Folgen