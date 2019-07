vor 41 Min.

Mering schafft zwei neue Horte

Für insgesamt über acht Millionen Euro wird in der Kommune gebaut. In der Gestaltung spielt die Nachhaltigkeit eine große Rolle. Erstmals kommt eine Regenwasserzisterne zum Einsatz

Von Gönül Frey

Die Kinderbetreuung stellt die Marktgemeinde vor große Herausforderungen. So müssen an beiden Standorte die Horte neu gebaut werden. Über acht Millionen wird das die Kommune kosten. In der jüngsten Marktgemeinderatssitzung legte das Gremium dafür wichtige Eckpunkte fest. Baubeginn soll jeweils im Herbst des nächsten Jahres sein.

Eine erste Skizze zum Ersatzbau an der Klostergasse hat Planer Herbert Probst bereits in der vorhergehenden Sitzung vorgestellt. Nun ging es schon um Details. So entschied der Gemeinderat, dass eine Wärmepumpe in Kombination mit Fotovoltaik eingebaut werden soll. Erforderlich ist auch eine maschinelle Belüftung.

Meringer Hort: Holzbauweise wäre teurer

Außerdem ging es um die Bauweise. Das Planungsbüro Probst Architekten sah im Vergleich die größeren Vorteile bei einer Massivbauweise. Diese ist nach Kalkulation von Probst mit 4,4 Millionen Euro auch die günstigere Variante im Vergleich zur Holzbauweise mit geschätzten Kosten von 4,8 Millionen Euro. CSU-Fraktionssprecher Georg Resch verwies zudem darauf, dass ein Massivbau einen besseren Lärmschutz für die Nachbarn bietet. Entsprechend entschied sich der Gemeinderat mehrheitlich dafür, obwohl auch einige Sympathien für Holz als Baustoff geäußert wurden.

Für Debatten sorgte auch eine mögliche Regenwassernutzung für die Bewässerung des Gartens und für die Toilettenspülungen. Obwohl diese sich finanziell frühestens nach zwölf Jahren rechnet, entschied sich der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit dafür, die nötige Zisterne im Garten einzubauen. „Wir haben in Mering so tolles Trinkwasser, dass wir schon oft gesagt haben, es ist eigentlich eine Verschwendung, das für die Toilettenspülungen zu verwenden“, sagte Irmgard Singer-Prochazka (SPD/parteifrei). Hier könne der Markt Mering ein Vorbild sein.

Am Standort Klostergasse verursacht der Abriss Zusatzkosten

Kritische Nachfragen kamen von Stefan Enzensberger (CSU), der unter anderem wissen wollte, warum der viergruppige Hort an der Klostergasse teurer ausfalle als der mit fünf Gruppen an der Ambérieustraße. Probst erklärte, dass in seiner Berechnung die Kosten für Abbruch und Entsorgung des Altbaus mit eingerechnet seien. Außerdem wird der Hort an der Klostergasse einen Keller bekommen und der an der Ambérieustraße nicht.

Dort hat der Markt Mering nach der europaweiten Ausschreibung das Büro „Raum und Bau“ aus München beauftragt, das nun erstmals seine Ideen für das Gebäude vorstellte. Dieses bringt auf rund 1500 Quadratmetern Fläche auf zwei Stockwerken fünf Gruppen mit insgesamt 125 Kindern unter.

Planer Martin Werner und die zuständige Architektin Stephanie Wünsch erläuterten dem Gremium zwei mögliche Varianten: ein langgezogenes winkelförmiges Gebäude oder ein kompakterer Körper in Form zweier versetzter Stangen. Für die zweite Variante entschied sich der Gemeinderat mehrheitlich, vor allem weil dies die vom Träger Kjf bevorzugte Variante war.

Ein zweiteiliges Gebäude mit fünf Hortgruppen wird an der Ambérieustraße gebaut. Für diese Anordnung hat sich der Gemeinderat entschieden. Bild: Büro Raum und Bau

Lebhaft diskutiert wurde auch an der Ambérieustraße die Frage der Bauweise. Planer Werner zeigte sich als großer Freund der Holzbauweise. Er traue sich zu, diese für nur 100 000 Euro mehr im Vergleich zur Massivbauweise umzusetzen. Neben der Ökologie habe das auch ganz praktische Vorteile. Denn Baubeginn sei ja im Herbst. Und die Holzbauweise toleriere die winterliche Witterung deutlich besser. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte Werner, dass der Bau laut Ausschreibung im Frühjahr 2022 fertig sein müsse. Er hoffe jedoch, es bis zum Schuljahresbeginn 2021 zu schaffen. Letztendlich erhielt Werner mit 14:9 die Mehrheit für seinen bevorzugten Baustoff. Auch sprach sich das Gremium dafür aus, mehr als nur den nötigsten Energiestandard zu erfüllen und den Standard eines Effizienzhauses 55 anzustreben. Die Kosten für den Bau in dieser Ausführung veranschlagt Werner mit knapp 4,2 Millionen Euro.

