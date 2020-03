07.03.2020

Mering soll mehr Bäume bekommen

CSU setzt sich für Pflanzungen von Robinien ein

Fünf Robinien hat das Staatliche Bauamt Augsburg auf Anregung von Katharina Bader-Schlickenrieder und Anton Schlickenrieder zwischen Mering und Hörmannsberg pflanzen lassen. Die beiden CSU-Mitglieder waren eigentlich auf der Suche nach Standorten von Bäumen, die der Ortsverband pflanzen wollte. Die Seitenstreifen der Staatsstraße 2052 böten genügend Raum für eine ganze Reihe weiterer Bäume, so die Überlegung des Ehepaars. Peter Neumayer vom Sachgebiet Landschaftsplanung der Baubehörde nahm die Anregung als gute Gelegenheit, trockenverträglichere Pflanzen als die üblichen einheimischen auszuprobieren; Robinien wachsen entlang dieser Straße an zwei Stellen von sich aus. CSU-Ortsvorsitzender Florian Mayer freute sich über die Anregung, hätte aber auch gerne zum Spaten für eine Baumpflanzung gegriffen, aber leider nannte Neumayer bislang keine weiteren möglichen Standorte. Das Ehepaar Schlickenrieder will aber dranbleiben an ihrer Pflanzidee, die durchaus auf den gesamten Landkreis ausgeweitet werden könnte, wenn die Behörden mitmachen. (AZ)

