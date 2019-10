09.10.2019

Mering trauert um Anton Neumeir

Er war mit Leib und Seele Feuerwehrmann und wurde 81 Jahre alt

Er war viele Jahre das Gesicht der Meringer Feuerwehr. Nun ist Anton Neumeir im Alter von 81 Jahren gestorben.

Als Kommandant führt er 14 Jahre bis 1994 die Meringer Wehr und war zuletzt Ehrenkommandant. Mit 16 Jahren trat er 1955 in die Freiwillige Feuerwehr ein und war schon drei Jahre später deren Gruppenführer. Bevor er 1984 Kommandant wurde, war er zwölf Jahre Stellvertreter. 1966 übernahm Anton Neumeir das Amt des Kreisbrandmeisters und hatte 14 Jahre diese Funktion inne. Auch der Landkreis und die Kreisbrandinspektion loben in ihrem Nachruf sein Fachwissen und vorbildliches Engagement. Sein stets herzliches Wesen, bewahrte sich Anton Neumeir auch in schwierigen Situationen. Für seinen großen Einsatz für die Feuerwehr wurde er mit dem Deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Silber ausgezeichnet. Zudem verlieht ihm der Markt Mering die Bürgermedaille.

Anton Neumeir, der sich für seinen Heimatort in vielen Vereinen neben der Feuerwehr engagiert hatte, wurde am Dienstag auf dem neuen Friedhof in Mering beigesetzt. Fahnenabordnungen und eine große Trauergemeinde gaben ihm das letzte Geleit. (sev)

Themen folgen