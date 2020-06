vor 18 Min.

Mering trauert um langjährigen CSU-Politiker Manfred Drexl

Manfred Drexl setzte viele neue Impulse bei der Mersinger CSU. Nun ist der Meringer mit 71 Jahren gestorben.

Von Eva Weizenegger

Manfred Drexl ist tot. Er starb am vergangenen Freitag nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren. Drexl, der beruflich als Lehrer, zuletzt in der Schulleitung des Rudolf-Diesel-Gymnasiums, tätig war, engagierte sich ehrenamtlich im Ortsverband der CSU Mering.

2016 wurde er für sein jahrelanges Engagement zum Ehrenvorsitzenden des Meringer Ortsverbands ernannt. 1999 übernahm er für zehn Jahre den Ortsvorsitz und trat 2002 als Bürgermeisterkandidat für die CSU gegen den amtierenden Hans-Dieter Kandler an. Er unterlag knapp, zog aber in den Marktgemeinderat ein und war bis 2014 CSU-Fraktionsvorsitzender.

Manfred Drexl war Erfinder des CSU-Blattes „Schwarz auf Weiss“

Von 2002 bis 2008 brachte er sein politisches Wissen auch in den Kreistag ein. In seine politische Tätigkeit fielen einige neue Impulse für den Ortsverband. So war er unter anderem auch der Erfinder des CSU-Blattes „Schwarz auf Weiss“, das jährlich an alle Meringer Haushalte verteilt wird.

Bis 2019 Mitglied im Marktgemeinderat Mering

Bis September 2019 war Manfred Drexl Mitglied im Marktgemeinderat. Er legte sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen nieder. Bürgermeister Florian Mayer spricht vor allem Drexls Ehefrau Dolores, den drei erwachsenen Kindern und den Enkelkindern sein herzliches Beileid aus. „Ich persönlich konnte stets auf Manfreds Unterstützung bauen“, blickt Mayer zurück, „ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich heute bin.“

Die Beisetzung von Manfred Drexl findet im engsten Familienkreis statt.

