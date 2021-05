07:00 Uhr

Mering tritt in die Pedale: Wer macht mit?

Plus Die Marktgemeinde macht erstmals mit beim Stadtradeln. Gesucht ist noch ein Starteilnehmer, der ganz aufs Auto verzichtet und von seinen Erfahrungen berichtet.

Von Gönül Frey

Die Radfahrer stehen in Mering in jüngster Zeit besonders im Blickpunkt. So sorgten kürzlich die schlechten Ergebnisse bei der deutschlandweiten Umfrage des Fahrradclubs ADFC für Aufmerksamkeit, während sich zugleich auch die schon länger beschlossene Arbeitsgruppe für den Radverkehr gegründet hat. Da war es für Bürgermeister Florian Mayer nur naheliegend, die Kommune für das "Stadtradeln" anzumelden - zum ersten Mal für Mering. Vom 12. Juni bis zum 2. Juli können die Teilnehmer bei der Aktion Kilometer für die Kommune sammeln.

