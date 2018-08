vor 49 Min.

Mering verzweifelt langsam

Trainer Gerhard Kitzler fehlen nach dem 0:0 gegen Aystetten fast die Worte. In den unteren Klassen kann von Traumstarts und Fehlstarts berichtet werden.

Von Peter Kleist

Als Fußballer und Trainer hat Gerhard Kitzler allerhand erlebt und wer den 62-Jährigen kennt, weiß, dass der Lehrer – der mittlerweile seinen Ruhestand genießt – selten um Worte verlegen ist. Doch die momentane Situation beim SV Mering in der Landesliga Südwest und vor allem das jüngste 0:0 gegen Cosmos Aystetten machten ihn nahezu sprachlos. „Ich muss sagen, irgendwo fehlen mir die Worte“, so Kitzler. Es seien in jedem Fall zwei verlorene Punkte gewesen, denn gemessen an den Spielanteilen und vor allem an den glasklaren Chancen hätte es nur einen Sieger geben dürfen – den SV Mering. „Aber wir machen unsere Dinger einfach nicht rein. Wir hatten fünf, sechs hundertprozentige Möglichkeiten, einen Aluminiumtreffer – irgendwie scheint es, als wenn wir vor dem Tor eine Blockade hätten“, sagte der Trainer. Und fast wäre es dann noch „hintenrum“ gegangen, als Manuel Utz verletzt ausschied und Mering nicht mehr wechseln konnte. „Das hätte zu unserer momentanen Situation gepasst, wenn wir uns da noch ein Ding eingefangen hätten“, meinte Kitzler. Der hatte auch in Sachen Utz schlechte Nachrichten parat: Der Neuzugang aus Stätzling zog sich einen Muskelfaserriss zu, wird einige Zeit ausfallen und so die personelle Misere noch weiter verschärfen. Und am Samstag steht ausgerechnet die Fahrt zum FC Memmingen II an, einem Team, bei man in der Vergangenheit auch in Bestbesetzung selten gut aussah.

Von der möglichen Bestbesetzung weit entfernt ist derzeit auch der FC Stätzling in der Bezirksliga Süd. Und doch durfte das Team von Trainer Alex Bartl wieder jubeln – spät zwar, aber das interessierte niemanden. In der siebten Minute der Nachspielzeit machte Daniel Löffler den 3:2-Siegtreffer gegen den TSV Bobingen und erlöste damit alle, die es mit dem FCS hielten. Trainer Bartl fiel ein großer Stein vom Herzen, doch er fand auch kritische Worte. „Wir haben zur Pause 2:0 geführt und hätten das Ding schon in den ersten 45 Minuten entscheiden müssen – wir hätten mit drei oder vier Toren vorne liegen können“, ärgerte er sich ein bisschen. Und dann kam, was im Fußball so oft passiert: Das Spiel kippte und plötzlich hätte man auch einem Rückstand nachlaufen können. „Da hat uns Julian Baumann im Spiel gehalten. Und dann haben die Jungs auch Moral bewiesen“, meinte er anerkennend. Am Mittwoch steht schon das nächste Match an, wenn es um 15 Uhr beim TV Erkheim zur Sache geht.

Während der FC Stätzling mit zwei Siegen aus drei Spielen gut dasteht, sieht es beim Kissinger SC etwas anders aus. Das 1:3 gegen Aufsteiger Türkgücü Königsbrunn war bereits die zwei Niederlage im dritten Spiel. „Wir haben gegen einen richtig starken Gegner zweimal total geschlafen – und zwar jedes mal unmittelbar nach dem Anpfiff“, schimpfte KSC-Abteilungsleiter Mario Borrelli. „Da hatte ich nicht den Eindruck, als wäre die Mannschaft so hundertprozentig konzentiert gewesen, wie es nötig gewesen wäre“, meinte er weiter. Außer über die Schlafmützigkeit seiner Spieler ärgerte sich Borrelli auch über den Linienrichter, der dem KSC ein klares Tor wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung verweigerte. Das wäre das 1:1 gewesen. Vor dem Spiel am Mittwoch gegen Bad Grönenbach nahm Borrelli die Seinen dann auch in die Pflicht: „Wenn wir nicht im Niemandsland enden wollen, dann müssen wir gewinnen!“

Während die Landes- und Bezirksligen ja schon seit einiger Zeit im Spielbetrieb sind, fiel von der Kreisliga an abwärts am Wochenende der Startschuss für die neue Saison.

Und da gab es naturgemäß wieder einige Traumstarts und einige Auftaktspiele, die man sich bei den betroffenen Offiziellen sicher ganz anders vorgestellt hatte.

Die beiden Friedberger Teams in der Kreisliga Ost – der BC Rinnenthal und der TSV Friedberg – hatten jeweils eine überzeugende Vorbereitung gespielt. Nun hoffte man, dass man diese gute Verfassung auch in die Punktrunde würde hinüberretten können. Und das gelang. Der BC Rinnenthal setzte sich gegen den SV Münster mit 2:0 durch, der TSV Friedberg besiegte den TSV Rehling gleich mit 5:1.

„Im ersten Spiel geht es nur darum, drei Punkte zu holen“, meinte Rinnenthals neuer Spielertrainer Markus Rolle, der per Elfmeter auch das 1:0 erzielt hatte. Nach nach der ersten Trinkpause lief es deutlich besser und letztlich war der Sieg des BCR durchaus verdient. Am Mittwoch in Rehling geht es für den BCR schon weiter. Sehr zufrieden war Ali Dabestani, der Coach des TSV Friedberg. „Man hat schon gesehen, dass es nun eine Klasse höher zur Sache geht. Wir haben uns eine Halbzeit schwer getan. Aber nach der Einwechslung von Marcel Pietruska, seinem schnellen 1:0 und dem 2:0 Marko Maldenovic war das Spiel gelaufen“, so der Trainer. Die drei Punkte seien wichtig gewesen, nun will man auch am Mittwoch in Feldheim nicht leer ausgehen.

In den Kreisklassen gab es zwei überzeugende Sieger: In der Aichacher Gruppe den TSV Dasing, in der Augsburger Gruppe den Kissinger SC II. Dasing, der Vizemeister des Vorjahres, fegte die DJK Gebenhofen mit 5:1 vom Platz, der KSC II schlug den SV Ottmaring im Derby gleich mit 5:0. Beim TSV Dasing machte sich spürbar bemerkbar, dass die beiden Langzeitverletzten Simon und David Gilg wieder fit sind. Simon schoss gleich drei Tore, David hielt die Abwehr zusammen – was Trainer Jürgen Schmid wohlwollend zur Kenntnis genommen hatte.

Und beim SV Ottmaring musste man nach dem überraschenden Trainerwechsel feststellen, dass auf den neuen Mann auf der Kommandobrücke, Benjamin Lechner, nicht gerade eine leichte Aufgabe zukommen wird. Gegen die KSC-Reserve jedenfalls waren die Ottmaringer insgesamt gesehen chancenlos. Mit Niederlagen starteten Merching (2:4 gegen Mesopotamien) und Stätzling II (2:3 gegen Kriegshaber), Aufsteiger Wulfertshausen erkämpfte gegen Kühbach noch ein 3:3.

In der A-Klasse erlebte der BC Rinnenthal II beim 0:5 gegen Bachern ein „Waterloo“, während die Sportfreunde Friedberg mit einem 4:0 bei Spartak ihre Ambitionen unterstrichen. Fußball paradox beim TSV Friedberg II: der TSV war haushoch überlegen und verlor 1:3 gegen Eurasburg. Gleich acht Tore erlebten die Zuschauer beim 4:4 zwischen Dasing II und Weilach.

