Mering will Bäume nicht mit Bebauungsplan schützen

Grünen-Rat Klaus Becker will in Mering Bäume vor einer möglichen Fällung schützen. Mit seinem Antrag scheiterte er nun.

Grünen-Marktrat Klaus Becker scheitert mit seinem Antrag. Dennoch hat der Rat den Baumbestand beim Hans-Sachs-Weg in Mehring im Blick.

Von Philipp Schröders

In der Marktgemeinde Mering befindet sich rund um den Hans-Sachs-Weg ein etwa 10.000 Quadratmeter großes Grundstück mit vielen Bäumen. Über den Umgang mit der Fläche ist in der vergangenen Gemeinderatssitzung diskutiert worden. Klaus Becker von den Grünen hatte den Antrag gestellt, den Bereich mit einem Bebauungsplan zu versehen. Ziel sollte sein, den Baumbestand zu erhalten.

In der Sitzungsvorlage heißt es, dass die Eigentümer des Grundstücks vermutlich längerfristig daran interessiert sein werden, es einer Bebauung zuzuführen. In der Sitzung erklärte Bürgermeister Hans-Dieter Kandler , dass eine benachbarte Firma bei der Verwaltung angefragt habe, ob es theoretisch möglich sei, auf einem Teilstück zu bauen. Allerdings handle es sich dabei um einen Bereich, auf dem nur wenig Bäume stünden. Zudem hieß es in der Sitzung, dass es weder vom Eigentümer noch von anderer Seite einen Bauantrag oder Ähnliches gebe.

Grünfläche in Mehring: Ist sie ein Wald im Sinne des Gesetzes?

Die Verwaltung hatte aber von dem Büro Opla eine rechtliche Einschätzung einholen lassen. Geschäftsführer Werner Dehm erklärte, dass nicht klar erkennbar sei, welche Flächen nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches als Innenbereich bebaubar seien und für welche kein Baurecht bestehe, da sie als Außenbereich anzusehen seien. Er empfahl diese Frage mit dem Landratsamt zu klären oder eventuell ein Rechtsgutachten einzuholen. Im Falle der Aufstellung eines Bebauungsplanes hätte das möglicherweise Auswirkungen hinsichtlich der Entschädigungsansprüche der Eigentümer gegenüber der Marktgemeinde. Grundsätzlich erklärte Dehm , dass es schwierig sei, einzuschätzen, ob es sich bei der Fläche um einen „Wald im Sinne des bayerischen Waldgesetzes“ handle. Der Artenschutz könne aber eine entscheidende Rolle spielen.

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler erklärte, dass ein Bebauungsplan eine reine Verhinderungssperre darstelle und rechtlich nicht zulässig sei.

Der Marktrat hat entschieden: In Mering werden Bäume nicht per Bebauungsplan geschützt. Bild: Gönül Frey (Symbol)

Die Mehrheit des Marktgemeinderats entschied, keinen aufstellen zu lassen. Vielmehr soll folgendermaßen vorgegangen werden: Sollte ein Bauantrag nach Paragraf 34 eingereicht werden, wird die Untere Naturschutzbehörde eingeschaltet. Sollte ein Bebauungsplan in Zukunft benötigt werden, müsste der Antragssteller die Kosten tragen. Zudem soll das Landratsamt feststellen, was zum Außenbereich gehört. Des Weiteren wurde beschlossen, die Untere Naturschutzbehörde zu befragen, ob eine Inschutznahme nach dem bayerischen Naturschutzgesetz möglich ist.

Es gibt wieder einen Ferienkindergarten für Mering

Der Marktgemeinderat hat beschlossen, jeweils in den Sommerferien eines jeden Jahres weiterhin mit dem Bayerischen Roten Kreuz Friedberg eine Kinderfreizeit für Kinder von drei bis sechs Jahren anzubieten. Dem BRK werden die entsprechenden Räumlichkeiten in einem gemeindlichen Kindergarten kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Reinigungskosten und die Kosten für Verbrauchsmaterial werden vom Markt Mering übernommen. Außerdem übernimmt die Kommune zukünftig ein entstehendes Defizit bis zu einer maximalen Höhe von 4000 Euro.

Der Marktgemeinderat hat sich für den Ausbau der Ambérieustraße entschieden. Die Verwaltung regte an, die 290 Meter lange Wasserleitung gleich mitaustauschen zu lassen. Sie weiße zwar keine Schäden in Form von Rohrbrüchen auf, stamme jedoch aus dem Jahr 1974. Die zu erwartende Lebensdauer von Wasserleitungen liege um die 50 bis 70 Jahre, die Lebensdauer einer ausgebauten Straße ebenfalls um die 50 Jahre. Der Marktgemeinderat entschied sich aber mit einer Mehrheit von 14:7 gegen den Austausch.

Gemeinderat Klaus Becker erklärte am Ende der Sitzung nicht mehr zur Fraktion der Grünen zu gehören. Zu seinen Beweggründen äußerte er sich nicht. Die Frage des Bürgermeisters, ob er nun bis zum Ende der Legislaturperiode Einzelkämpfer sei, bejahte Becker.

