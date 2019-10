vor 34 Min.

Mering will Nachverdichtung lenken

Mering will die Nachverdichtung in verträgliche Bahnen lenken. Damit beschäftigte sich der Gemeinderat wieder in seiner jüngsten Sitzung.

Der Gebietscharakter im Bereich Schererberg und östlich der Schlossmühlstraße soll erhalten bleiben.

Nach und nach stellt Mering Bebauungspläne für bestehende Gebiete auf. Damit will die boomende Marktgemeinde die Nachverdichtung in verträgliche Bahnen lenken. In dem Zusammenhang befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit dem Quartier „Östlich der Schlossmühlstraße“ sowie mit dem Gebiet „Am Schererberg“.

Bei Letzterem handelt es sich um ein Gebiet mit zum Teil sehr dicht bebauten Grundstücken und sehr unterschiedlichen Nutzungen. Wie berichtet ist deswegen kein qualifizierter Bebauungsplan möglich, also ein Bebauungsplan, der eine konkrete Nutzung wie Wohnen, Gewerbe oder auch eine Mischung aus beidem festlegt. Bei künftigen Genehmigungen muss die Art der baulichen Nutzung daher weiter gemäß dem Paragrafen 34 entschieden werden. Es kommt also darauf an, ob sich ein Vorhaben in die nähere Umgebung einfügt.

Wasserwirtschaftsamt verlang Mindestabstand zum Ufergehölz an der Paar

Zu dem Bebauungsplan waren nun die Rückmeldungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangen. Unter anderem sorgte sich das Wasserwirtschaftsamt um den Erhalt der Gehölzstrukturen entlang der Paar und forderte einen Mindestabstand von drei Metern zwischen Gehölzgrenze und künftig zulässiger Bebauung. Wegen dieser und weiterer Änderungen geht der Bebauungsplan nun noch einmal in die öffentliche Auslegung.

Bewahrt werden soll auch der Gebietscharakter im Quartier „Östlich der Schlossmühlstraße“, wo bisher große Grundstücke und Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften dominieren. Künftig sind hier maximal drei Wohnungen pro Gebäude erlaubt. Eine Bebauung in zweiter Reihe ist dabei möglich. Zwei volle Geschosse plus Dachgeschoss sind zulässig. Der Bebauungsplan mit den entsprechenden Regelungen geht in die öffentliche Auslegung.

Mering erteilt Hallenbad nochmals eine Absage

Ein Sportschwimmbad vor allem für Schulen und Vereine will Investor Wilhelm Peter errichten. Wie berichtet, lehnte der zuständige Vergabeausschuss es ab, ihm dafür ein Grundstück im Gewerbepark zu verkaufen. Der Gemeinderat prüfte jedoch die Möglichkeit für einen Alternativstandort im Dreieck Fröbelstraße/Tunnelstraße/B2. In nichtöffentlicher Sitzung beschloss das Gremium, das Vorhaben Hallenbad dort nicht weiter zu verfolgen, jedoch bei dem Grundstück gesprächsbereit im Hinblick auf andere Projekte zu bleiben.

Anwohner Albrecht Fesenmeir, der mit dem Markt Mering im Dauerstreit über Bauangelegenheiten in der Kreuzeckstraße liegt, hatte eine Reihe von Anträgen gestellt. Unter anderem forderte er eine Änderung des Bebauungsplans „Rings um die Kreuzeckstraße“, den Endausbau der Kreuzeckstraße mit Einbindung in die Wendelsteinstraße sowie einen Ortstermin, bei dem sich der Gemeinderat ein Bild von der Lage macht. Der Marktgemeinderat lehnte seine Anliegen jedoch zum wiederholten Male ab.

Ein ruhiger Park mit Bänken und weiteren Sitzmöglichkeiten am Meringer Sommerkeller – das schlug die SPD-Fraktion in einem Antrag vor. Der Beschlussvorschlag lautete, dass die Verwaltung dazu mit den Eigentümern Verhandlungen aufnehmen sollte. Genau das rief bei der CSU-Fraktion Kritik hervor. Ihrer Ansicht nach hätte es sich gehört, als erstes mit den Eigentümern zu sprechen, bevor das Thema öffentlich diskutiert wird. Außerdem sei der Sommerkeller auch schon als Kita-Standort im Gespräch gewesen. Und hier solle man sich nicht voreilig etwas verbauen, hieß es. Mit 9:15 Stimmen wurde der SPD-Antrag abgelehnt.

