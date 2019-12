Meringer Aquarienfreunde suchen eine neue Bleibe

Plus Wenn das Papst-Johannes-Haus abgerissen wird, brauchen die Meringer Aquarienfreunde einen neuen Raum. Vorsitzender Helmut Rigling hat bereits ein Angebot erhalten.

Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es bei den Aquarienfreunden einen interessanten Vortrag oder Film über Tiere, Fische oder Reisen, zu dem auch Nichtmitglieder eingeladen sind. Bisher waren sie im Filmsaal des Papst-Johannes-Hauses untergebracht, das jedoch ab April nicht mehr zur Verfügung steht, weil es für den Neubau abgerissen werden soll.

Darum befindet sich der Vorsitzende der Aquarienfreunde bereits in Gesprächen mit anderen Vereinen, um die reibungslose Fortsetzung der Vereinsarbeit sicherzustellen.

Momentan hat der Verein 80 Mitglieder und besteht seit 52 Jahren. Bei der Gründung im Jahr 1967 gab es zwölf Mitglieder, die immer mehr wurden und in den umliegenden Gemeinden von Augsburg bis Odelzhausen wohnen. „Es gibt nämlich nicht so viele Aquarienvereine, die nächsten sind in Buchloe, Kaufbeuren, Krumbach oder Augsburg“, verrät Helmut Rigling aus Kissing, der 1991 den Vorsitz übernahm. Der zweite Vorsitzende Willi Schwarz, der mit ihm begann, hörte vor Kurzem aus gesundheitlichen Gründen auf. Sein Amt übernahm Dieter Reinold.

Wo in Mering Korallen leben

Die meisten Mitglieder haben Süßwasseraquarien. Es gibt nur vier Personen mit Salzwasseraquarien. Einer von ihnen ist Helmut Rigling. „Früher hatte ich sogar sieben Aquarien, jetzt nur noch zwei“, erklärt er. Wenn man Fische züchte, brauche man fünf Becken oder noch mehr, ergänzt er. In seinem großen Becken im Esszimmer gibt es einen gelben und einen blauen Doktorfisch, Anemonen- oder Clownfische, Weichkorallen, einen Schlangenseestern, Garnelen und Einsiedlerkrebse. In dem kleineren Aquarium im Wohnzimmer tummeln sich Clownfische und ein lila- und gelb- farbener Gramma loreto oder Königs-Feenbarsch.

Dieses Aquarium mit Doktor- und Clownfischen und Weichkorallen steht im Esszimmer des Vorsitzenden der Aquarienfreunde Helmut Rigling.

Der Name Doktorfisch beruhe auf dem Skalpell am Schwanz, sie sind Algenfresser, klärt Rigling auf. Der blaue sei bereits neun, der gelbe sechs Jahre alt. Anemonenfische können in Aquarien ein sehr hohes Alter erreichen: Einer seiner Fische sei im Alter von 23 Jahren gestorben, erinnert sich der Vorsitzende. Auch bei Korallen – es gibt Anemonen, Lederkorallen und Gorgonien – handelt es sich um Tiere, wobei Weichkorallen einfacher zu halten sind als die Steinkorallen und zwischen 10 und 15 Jahre erreichen können.

Jede Woche müsse er 15 bis 20 Liter Wasser auswechseln, das er im Keller anmischt und eine Woche stehenlassen muss. „ Das ist wichtig, weil frisch zubereitetes Salzwasser sehr aggressiv ist“, verrät der langjährige Aquarienfreund.

Am 8. März 2020 ist die Auarienbörse in Mering

Bis März stehen die Veranstaltungen des Jahres 2020 bereits fest. Am 5. Januar wird Frederic Scheedel, Biologe der Zoologischen Staatssammlung München, ab 9.30 Uhr den Vortrag „Safari mal anders“ halten. Am 2. Februar referiert Steffen Fick aus Augsburg über Killifisch-Ausstellungen. Am 8. März wird von 9 bis 12 Uhr die letzte Aquarienbörse im Papst-Johannes-Haus stattfinden.

„Wir haben bereits intensive Gespräche mit anderen Vereinen geführt“, erklärt Helmut Rigling. Die Tischkegler beabsichtigen, das alte Trachtenheim am Volksfestplatz zu übernehmen, und da könnte der Verein einen Raum bekommen. Das sei von der Lage und den Parkplätzen sehr gut geeignet für die Veranstaltungen und die Börsen, so Rigling.

Auch beim alten Wasserhaus, dem Vereinsheim in St. Afra, habe er angefragt, aber eine Absage erhalten. Da der Raum für den Aufbau der Börse schon am Samstag benötigt wird, geht es nicht, weil an diesem Tag viele Veranstaltungen stattfinden. Außerdem gibt es dort keinen Lagerraum für Aquarien, Beleuchter, Heizer und Pumpen. Der Verein bietet während des Jahres auch einen Notfallservice durch den Börsenwart für die Mitglieder an.

Falls bis April kein Raum für den Verein gefunden wurde, hat der OMC Mering angeboten, dass das Material vorerst bei ihnen im Heim eingelagert werden könne.

Kontakt zu den Aquarienfreunden Mering

Wer einen interessanten Vortrag über Tiere, Aquaristik, Umwelt oder Reisen halten möchte oder sich für eine Mitgliedschaft interessiert, kann sich telefonisch unter 0151/10718266 oder per E-Mail unter aquarienfreunde-mering@t-online.de an Helmut Rigling wenden. Er freut sich auch über Vorschläge für Räume. Wer sich über den Verein informieren möchte, findet Auskünfte auf der Internetseite www.aquarienfreundemering.de.

