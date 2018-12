vor 5 Min.

Meringer CSU plädiert für moderates Wachstum

Der Ortsverband fordert, dass Neubaugebiete künftig nur von der Gemeinde vermarktet werden sollen

Von Peter Stöbich

Post vom CSU-Ortsverband hatten viele Meringer, die am östlichen Rand der Gemeinde wohnen, zum Jahresende in ihrem Briefkasten. Darin findet sich eine Forderung des Ortsvorsitzenden Florian Mayer und von Silvia Braatz, Vorsitzende des CSU-Arbeitskreises Bürgerdialog: „Wir treten dafür ein, dass Neubaugebiete künftig – wie in anderen Kommunen üblich – ausschließlich durch die Gemeinde erschlossen werden statt durch Bauträger.“ Auslöser für dieses Schreiben waren Bürger, die auf den neugegründeten Arbeitskreis zugegangen sind mit der erneuten Bitte, im Bereich des Meringer Zwanzgers kein neues Baugebiet auszuweisen.

In ihrem Schreiben, das sich an die Anwohner richtet, sprechen sich Mayer und Braatz klar gegen ein Baugebiet im dortigen Bereich aus. Sie beziehen sich außerdem auf eine Diskussion, die der Marktgemeinderat vergangenes Frühjahr über ein kleines Baugebiet an der Hermann-Köhl-Straße geführt hatte. Dieses hätte unbürokratisch nach dem bis Ende 2019 befristeten Paragraf 13b des Baugesetzbuches ohne Ausgleichsflächen als Anschluss an die bestehende Bebauung errichtet werden können.

Der Marktgemeinderat hatte dies aber abgelehnt (wir berichteten). Es habe sich als Fehler erwiesen, so Mayer, dass die CSU nicht schon 2014 „in aller Deutlichkeit öffentlich artikuliert hat, dass ein Baugebiet am Zwanzger für uns nie zur Debatte stand“. Bürgermeister Hans-Dieter Kandler habe damals aber darum gebeten, sich nicht öffentlich gegen ein Baugebiet am Zwanzger auszusprechen, um bei den Verhandlungen am Oberfeld Verhandlungsspielraum zu haben.

Weiter stellt Mayer fest, die CSU wollte schon vor der Kommunalwahl 2014 am Meringer Oberfeld einige Bauplätze für junge einheimische Familien schaffen. „Dies ist trotz hartem Kampf leider nur zum Teil gelungen, da rund die Hälfte der Fläche extern vermarktet wird.“ Der Ortsvorsitzende plädiert für ein moderates Wachstum der Marktgemeinde, „das aktuell deutlich übertroffen wird“. In den ersten beiden Jahrzehnten unter Bürgermeister Kandler sei kein einziger Bauplatz geschaffen worden, stellt die CSU fest und zeigt sich deshalb verwundert über die plötzlich überhastete Vorgehensweise. Künftig sei es notwendig, Bautätigkeiten durch den Markt Mering zu steuern statt durch Bauträger. Mayer und Braatz schließen ihren offenen Brief mit der Zusicherung an die Bürger: „Sie können sich darauf verlassen, dass es mit uns auch über 2020 hinaus kein Baugebiet am Zwanzger geben wird.“ (stö)

Themen Folgen