Meringer CSU unterstützt Florian Mayer zu 100 Prozent

Der Ortsverein will nach 24 Jahren SPD-Bürgermeister den Wechsel im Meringer Rathaus schaffen.

Von Gönül Frey

Lebhaft und erwartungsvoll war die Stimmung im gut gefüllten KK-Schützenheim, in dem die Meringer CSU erstmals ihre Nominierungsversammlung abhielt. Im Mittelpunkt stand Ortsvorsitzender Florian Mayer, der als Bürgermeisterkandidat nach 24 Jahren SPD-Bürgermeister den Wechsel im Rathaus schaffen will. „Die Chancen stehen gut wie lange nicht mehr“, sagte der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz in Hinblick darauf, dass Amtsinhaber Hans-Dieter Kandler nicht mehr antreten wird.

Ehrengast Durz erinnerte daran, dass auch Max Sedlmeir 1978 einen langjährigen SPD-Bürgermeister ablöste. „Und was geschah? Es wurde die Meringer Umgehungsstraße gebaut. Wer weiß, was jetzt passiert?!“, spielte Durz auf das Projekt der Augsburger Osttangente an, um das er besonders mit der Meringer CSU schwer hatte ringen müssen, bis sich mit der reduzierten Variante ein für die Meringer akzeptabler Kompromiss fand. Es war ein Thema, das an dem Abend immer wieder anklang. So sagte etwa Landwirt Martin Scherer, der für seine zweite Periode im Meringer Gemeinderat kandidieren will, bei seiner Vorstellung dazu: „Ich bin einer, der massivst gegen die Autobahn kämpfen wird!“.

Tomaschko: "Florian Mayer ist ein absoluter Teamplayer"

Doch gerade den menschlichen Umgang auch bei schwierigen Themen hoben Durz wie auch der Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Peter Tomaschko als eine besondere Stärke des Kandidaten Mayer hervor. „Er ist ein absoluter Teamplayer“, betonte Tomaschko. Er verwies außerdem auf die reichhaltige kommunalpolitische Erfahrung, die der 39-Jährige bereits gesammelt hat, zuletzt auch als zweiter Bürgermeister der Marktgemeinde Mering.

Tomaschko zeigte sich überzeugt, dass einige Dinge mit einem CSU-Bürgermeister in Mering anders gelaufen wären. Als Beispiel nannte er die Anker-Dependance. Zu der ursprünglich als Erstaufnahme für bis zu 176 Flüchtlingen geplanten Einrichtung hatte die CSU das Einvernehmen verweigert, war aber vom übrigen Gemeinderat überstimmt worden. „Hätte sich die CSU damals durchsetzen können, hätten wir das Thema in Mering jetzt nicht“, meinte der Kreisvorsitzende.

Deutlich stellte sich der CSU-Fraktionssprecher im Gemeinderat, Georg Resch, hinter Florian Mayer und forderte dies auch von den CSU-Mitgliedern: „Wir reden nicht über andere Kandidaten. Wir reden gut über unseren Kandidaten und damit bitte ich Euch jetzt zu beginnen“, sagte er.

Bei Stichwahl 2014 fehlten Mayer nur 84 Stimmen

Florian Mayer selbst betonte seine Entschlossenheit, die nächste Wahl zu gewinnen und erinnerte daran, dass ihm in der Stichwahl 2014 nur 84 Stimmen gefehlt hatten. Und er verwies darauf, dass dieses knappe Ergebnis für Bürgermeister Hans-Dieter Kandler auch ein Grund gewesen sei, nicht noch einmal anzutreten. So hatte es dieser in der Bürgerversammlung geschildert. Mayer gab noch einmal einen Überblick über seine wichtigsten Ziel von der Baupolitik, einer vorausschauenderen Planung bei der Kinderbetreuung bis zum Rathaus-Neubau mit einer Verkehrsberuhigung am Marktplatzbereich (wir berichteten). Zuletzt dankt er seiner Frau Olga, die ihn während seiner Zeit als ehrenamtlicher zweiter Bürgermeister an Abenden und Wochenenden häufig entbehren musste und gab ein Versprechen ab. Sollte er Bürgermeister sein, werde er 2022 im Jubiläumsjahr das Kreuz nach Andechs tragen.

Ein deutliches Signal für Mayer gaben die CSU-Mitglieder bei der folgenden Wahl ab. Alle 35 Mitglieder nominierten ihn als ihren Bürgermeisterkandidaten.

