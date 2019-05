00:35 Uhr

Meringer Christustreff baut neuen Pfadfinderstamm auf

Nicht nur für die Jugendlichen, auch für die Mitarbeiter beginnt eine spannende und aufregende Zeit

Die ersten Meringer Biber besiedeln am Donnerstag, 9. Mai, ihr Pfadfinderrevier an der Paar. Alle 14 Tage finden nun die Treffen der angehenden Pfadfinder aus der Altersgruppe von der 1. bis 7. Klasse statt.

In zwei Treffen stellten die fünf künftigen Mitarbeiter des Pfadfinderstammes vom EC Mering, der Jugendarbeit des Christustreffs, sich selbst, das Revier in der Merchinger Untermühlstraße 9, ihr Programm und all das, was man für den Start eines Pfadfinderstammes sonst so braucht, interessierten Kindern und ihren Eltern vor.

Diese konnten bei Stockbrot, Würstchen und Kaiserschmarrn gemütliche Pfadfinder-Atmosphäre schnuppern. Nachdem sich die Kinder beim Erkunden des Geländes ausgetobt hatten, konnten sie noch ihre restliche Kraft im gemeinsamen Tauziehen unter Beweis stellen. Anschließend brachten Gitarrenklänge die Kinder und Erwachsenen wieder um das Lagerfeuer zusammen. Stammleiter Andreas Meyer erklärte das Anliegen der Mitarbeiter: „Wir wollen mit unserem ehrenamtlichen Engagement den Kindern unsere Freude an Gott, Gemeinschaft und Natur vermitteln.“

Doch auch für die Mitarbeiter beginnt mit der Pfadfinderarbeit eine aufregende Zeit. Als Quereinsteiger müssen auch sie mit den Kindern Pfadfindertechniken wie Fährtenlesen, Knotenkunde und Orientierung in der Natur lernen. Einige Stunden vor den Treffen bewiesen sie aber, dass sie ein gemeinsames Projekt wie das Aufbauen einer Jurte, des typischen Pfadfinder-Rundzeltes, bewältigen können. Ein ehemaliger Stammleiter aus Augsburg mit langjähriger Pfadfindererfahrung assistierte dabei und versprach, dem Team im Bedarfsfall auch weiterhin zur Seite zu stehen.

und Anmeldungen zur künftigen Pfadfinderarbeit nimmt Andreas Meyer unter pfadfinder@christustreff-mering.de oder telefonisch unter 0178/6556936 entgegen.

