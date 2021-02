06:00 Uhr

Meringer Facebook-Verschenkegruppe "Second Chance" trifft einen Nerv

Plus Am Anfang war es nur eine Idee. Doch die kam so gut an, dass mittlerweile über 850 Gruppenmitglieder bei "Second Chance - Meringer Verschenkegruppe" im Netz aktiv tauschen.

Von Eva Weizenegger

Hinter dieser Idee steckt Dirk Sprenger aus Mering, der im Herbst wieder einmal vom Meringer Wertstoffhof heimkam und sich dachte: "Da wird so Vieles weggeworfen, was man doch noch gut verschenken könnte." Aber wie sollen die Waren an den Mann, beziehungsweise an die Frau kommen?

So beschloss Sprenger, er könne es doch im Internet versuchen. Er gründete auf Facebook die Meringer Verschenkegruppe "Second Chance". Gerade zu Corona-Zeiten misteten viele Menschen ihre Keller, Dachböden und Kleiderschränke aus. Nicht alles kann bei den sozialen Einrichtungen abgegeben werden. "Aber die Dinge sollten auch nicht alle im Müll landen", sagt Dirk Sprenger.

Dirk Sprenger kam nach einem Besuch auf dem Meringer Wertstoffhof die Idee zu der Facebook-Gruppe Second Chance. Bild: Dirk Sprenger

Deshalb ist es nun ganz einfach, man schießt mit dem Handy ein Foto von dem Gegenstand, den man verschenken will und lädt diesen auf der Facebookseite hoch. Man gibt ein paar Informationen zum Geschenk und das war's dann auch schon. "Es sollte einfach und ohne großen Aufwand sein", sagt Dirk Sprenger. Doch die Seite fand so großen Zuspruch, dass es für den Meringer bald so viel Arbeit wurde, diese zu betreuen und so hilft ihm seit einigen Wochen nun Astrid Mayer als Moderatorin.

Sie selbst hatte schon Erfahrung mit ihrer Gruppe "Mering und Umgebung" und so war sie die ideale Ergänzung. Auch ihre Gruppe ist innerhalb weniger Monate auf fast 1600 Mitglieder angewachsen. "Zunächst ging es einfach darum, dass sich Menschen, die neu hier in Mering sind, kennenlernen können." Es fanden Treffen im Badanger-Biergarten statt oder man verabredete sich zum gemeinsamen Spaziergang. Schnell tauschten sich die Mitglieder aber auch auf der Seite direkt aus, halfen sich mit Fragen zu verschiedenen Einrichtungen oder wo man was, am besten besorgen kann. Wie funktioniert das in Mering mit der Kindergartenanmeldung? Hat das Freibad auch zu Corona-Zeiten geöffnet oder Ähnliches wurde gefragt und schnell von anderen Mitgliedern beantwortet. Mittlerweile nutzen auch Vereine diese Gruppe, um dort um Mitglieder zu werben oder ihre Termine anzukündigen.

Mitglieder halten sich an die Gruppenregeln

Auch Second Chance wuchs schnell an. 850 Mitglieder in nur wenigen Monaten, das habe er so nicht erwartet, sagt Sprenger. Die Tassen mit den kleinen Engeln sind innerhalb weniger Minuten weg. Auch die nicht mehr benötigten Staubsaugerbeutel mit der kryptischen Kennung SY 681 finden einen Abnehmer.

Astrid Mayer gründete die Gruppe Mering und Umgebung und unterstützt Dirk Sprenger bei Second Chance - Meringer Verschenkegruppe. Bild: Astrid Mayer

Ob jemand etwas Süßes oder eine selbstgemachte Marmelade oder auch eine Flasche Wein dafür geben möchte, das bleibe jedem selbst überlassen, so der Gruppenmoderator. In den Regeln steht explizit: "Keine Verkäufe". Wer etwas verschenkt, soll keine Gegenleistung voraussetzen. Auch sollten alle Gegenstände in einwandfreiem Zustand sein. Kritik oder Beschwerden sollten per persönlicher Nachricht im nicht öffentlichen Messengerdienst verschickt werden. Wer seine Sachen verschenkt hat, der sollte auch dafür sorgen, dass dieser Beitrag aus der Gruppe gelöscht wird, um so die Übersichtlichkeit zu bewahren.

Wichtig ist den beiden Leitern der Gruppe auch die Regionalität. "Wer erst kilometerweit fahren muss, um zu seinem Geschenk zu kommen, der tut ja auch wieder nichts für die Umwelt", meint Dirk Sprenger. Und genau der Nachhaltigkeitsgedanke war es, der ihn zu dieser Idee brachte. Deshalb sind die Mitglieder auch auf Mering und die nähere Umgebung begrenzt. Für Friedberg, Königsbrunn und Augsburg werden auf Facebook jeweils ähnliche Gruppen angeboten.

