Meringer Geschäftsleute reagieren auf Kritik

Acky Resch von der Gewerbevereinigung sieht mehrere Gründe, warum beim Marktfest nicht alles so gut funktioniert hat.

Von Eva Weizenegger

Die Meringer Geschäftswelt hat am vergangenen Freitag versucht, mit dem dritten Marktfest den Innenort zu beleben. Doch nicht jeder Besucher ist mit dem Angebot zufrieden. Sie klagen darüber, dass einige Programmpunkte nicht stattfanden. Andere kritisieren, dass Geschäfte geschlossen waren. Acky Resch, Vorsitzender des Gewerbeverbands Mering aktuell, nimmt dazu Stellung.

Wie haben Sie persönlich denn das Marktfest erlebt?

Acky Resch: Das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Den ganzen Tag über hat es immer wieder mal geregnet und das machte es für die Geschäftsleute schwer, für das Fest aufzubauen.

Warum haben denn die Musikgruppen nicht gespielt?

Resch: Auch hier ist das Wetter mit verantwortlich. Weder die Why not Band, noch die Musikschule Kiendl- App oder die Band Schweigepflicht konnten es verantworten, dass durch den Regen ihre technischen Anlagen beschädigt werden. Ich weiß auch, dass das alles sehr kurzfristig war, aber wir konnten so schnell kein Ersatzprogramm finden. Die Musik Schule Kiendl-App hat immerhin mit den Gruppen, die kein großes Equipment benötigen, gespielt.

Warum beteiligen sich denn einige Geschäftsleute nicht am Marktfest?

Resch: Das sollten am besten diejenigen beantworten, die nicht mitmachen wollen. Aber beispielsweise hat mir die Familie Schwab erklärt, dass sie, aufgrund des hohen personellen Einsatzes für das Friedberger Altstadtfest, das Marktfest in Mering nicht stemmen konnten. Ich will aber lieber diejenigen loben, die trotz der widrigen Umstände alles versucht haben, um den Meringern ein schönes Fest zu bereiten. So zum Beispiel die Familie Spengler, die noch am selben Tag eine Hüpfburg organisiert hatte.

Warum war denn zunächst keine Hüpfburg da? Und warum gab es diesmal das beliebte Kinderkarussell nicht?

Resch: Im Vorfeld wussten wir ja nicht, ob das Wetter überhaupt mitspielt. Wir hätten hohe Ausgaben für Mering aktuell gehabt, ohne dass Karussell oder die Hüpfburg hätten aufgebaut werden können. Denn bei starkem Regen und Gewitter, wie es ja zunächst vorausgesagt war, hätten sich kaum Leute in den Innenort begeben. Zudem ist es aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich, bei Gewitter die Hüpfburg anzubieten.

Ziehen denn in Mering noch alle Geschäftsleute an einem Strang?

Resch: Die Situation im Einzelhandel ist sehr schwierig. Nicht nur in Mering. Im Innenort bemühen sich die Geschäftsleute sehr. Versicherungs- oder Immobilienbüros oder auch die Banken haben nun mal nicht so attraktive Schaufenster, die zum Bummeln einladen. Für diejenigen, die noch alles versuchen, um den Kunden ein ansprechendes Ambiente zu bieten, wird es immer schwerer, Kunden ins Ortszentrum zu locken.

Aber gerade so ein Marktfest hätte hier helfen können?

Resch: Wie gesagt, man kann den Hund nicht zum Jagen tragen. Die Initiative ist ja da. Aber auch ich habe hier kein Patentrezept auf Lager.

