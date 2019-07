vor 6 Min.

Meringer Grüne für weibliche Politik

Ziel ist es, mehr Frauen in die Gremien zu bringen

Bei ihrer jüngsten Veranstaltung widmeten sich die Meringer Grünen speziell dem Thema „Frauen in der Politik“. Darüber informiert die Ortsgruppe in einer Mitteilung.

Den Impuls für die Veranstaltung gab demnach die bevorstehende Kommunalwahl. Denn im Meringer Gemeinderat sind derzeit von 24 Gemeinderatsmitgliedern lediglich sechs Frauen – also 25 Prozent. Drei davon sitzen in der fünfköpfigen grünen Fraktion.

Die Wurzeln der grünen Partei liegen nicht nur in der Friedens- und Umweltbewegung, sondern auch in der Frauenbewegung. Dies wurde dann in ihrem „Frauenstatut“ verankert. Auch wenn die Grünen deshalb anscheinend weniger Probleme haben, Frauen zur politischen Arbeit zu motivieren, sei die Frauenförderung gerade in dieser Partei sehr wichtig.

Der Stammtischabend bot den in der Mehrzahl weiblichen Gästen interessante Anregungen. In den Vorträgen von Pia Strecker, grüne Gemeinderätin in Mering, und Melanie Hippke, Bezirksvorsitzende der schwäbischen Grünen und Mentorin im Frauenförderprogramm der bayrischen Grünen, ging es vor allem auch darum, wie und warum es Frauen schwer gemacht wird oder sie es sich oft selbst schwer machen, für politisches Engagement Mut und Zeit zu finden.

Einige Ideen, wie man es Frauen leichter machen kann, in die Politik einzusteigen, wurden bereits am gleichen Abend gesammelt, um sie in Zukunft einzufordern und umzusetzen, beispielsweise familienfreundliche Sitzungstermine oder auf die Anliegen von Frauen zugeschnittene Veranstaltungen.

Die erste derartige Veranstaltung in Mering wird das „damische Picknick“ am 31. August sein, zu dem die Gemeinderätinnen der im Gemeinderat Mering vertretenen Fraktionen parteiübergreifend einladen werden.

Themen Folgen