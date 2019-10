vor 32 Min.

Meringer Grüne wählen neuen Ortsvorstand

30 Mitglieder sind in der Marktgemeinde aktiv

Bei der turnusmäßigen Ortsversammlung des Ortsverbandes der Grünen in Mering stand die Neuwahl des Ortsvorstandes an. Die amtierende Ortssprecherin Anita Schneider stellte in ihrem Jahresbericht die zahlreichen Aktivitäten des Ortsverbandes im vergangenen Jahr vor. Dazu gehören vor allem die monatlichen Stammtische mit wechselnden Themen und regelmäßigen Berichten der Marktgemeinderäte. Ebenso zur festen Institution geworden sind der Fahrradflohmarkt und die Pflanzentauschbörse. Mit zahlreichen Veranstaltungen beteiligten sich die Grünen am Wahlkampf zur Europawahl im Mai 2019, die für die Grünen im Ergebnis erfolgreich ausfiel.

Für die Wahl des neuen Ortsvorstandes übernahm Marita Rach-Wiegel die Wahlleitung. Sie legte einst den Grundstein für die Grünen in Mering und war lange Jahre im Ortsverband und Gemeinderat aktiv. In drei Wahlgängen wurden die Ortssprecher Anita Schneider und Hans Schneider wiedergewählt, sowie Stefan Kratzer als neues Mitglied der Grünen, neu gewählt. Die Kandidaten freuten sich besonders, die absolute Mehrheit der Stimmen bekommen zu haben.

Zudem konnten drei neue Mitglieder im Ortsverband begrüßt werden, der nun 30 Mitglieder zählt. Mit dem neuen Ortssprecher-Team geht es nun hoch motiviert in den Kommunalwahlkampf 2020. (FA)

für Bürgermeisterkandidat und Gemeinderatsliste der Meringer Grünen findet am Samstag, 26. Oktober, um 16 Uhr im Restaurant Delphi in Mering statt.

