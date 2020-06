vor 36 Min.

Meringer Infoplattform bekommt neue Funktionen

Die Seite zur Unterstützung der Geschäftsleute soll weiter ausgebaut werden. Was die Initiatoren planen

Das Info-Portal, das einen Überblick darüber gibt, wer in Mering was anbietet, nimmt weiter Form an.

Die Seite www.mering-online.de wurde zur Unterstützung des Einzelhandels, der verschiedenen Unternehmen und Institutionen in der Marktgemeinde wegen des Corona-Lockdowns geschaffen. Es soll den enormen Umfang der in Mering vorhandenen Betriebe widerspiegeln. Laut einer Mitteilung wunderten sich die Initiatoren rund um Lothar Haupt, Florian Krüger, Thomas Benseler, Ralf Hermle und den Gemeinderat Wolfgang Bachmeir selbst, als vor einigen Wochen der 250. Eintrag online ging, und so die Vielfalt in Mering zum Vorschein gekommen sei.

In Eigeninitiative wurden die Informationen über die Betriebe, Gesundheitseinrichtungen und weiteren Stellen in das Verzeichnis der Internetseite aufgenommen. Einige Betriebe meldeten sich auch aufgrund eines Berichts unserer Zeitung.

Möglicherweise seien aber trotzdem noch nicht alle gewerblichen Informationen aufgeführt. Mering Online soll nach dem Willen der Initiatoren so „up to date“ wie möglich sein. Viel hänge aber davon ab, dass die Informationen die Betreiber auch erreichten.

Neben der neuen Suchfunktion sei insbesondere die Darstellung „Jetzt offen“ eine Funktionalität, die viel Information auf einen Blick biete. Mit der Implementierung sei allerdings nur ein weiterer kleiner Schritt in Richtung „Komplett-Service-Info-Nachschlage-Portal“ erfolgt.

Die für das Mering-Online-Team bereits vorhandene Login-Funktion soll in absehbarer Zeit auch für die Inhaber der Einträge sowie alle anderen Nutzer verfügbar sein. Jeder soll dann die Möglichkeit haben, unter anderem seine Favoriten zu markieren, um die für ihn relevantesten Informationen auf einen Blick zu sehen. Wer über einen ihm zugeordneten Eintrag verfügt, wird diesen dann in Zukunft auch selbst pflegen können.

In Kürze sollen auch alle Vereinsdaten, öffentlichen Einrichtungen und Religionsgemeinschaften dazukommen. Zusätzlich werden verschiedene Termine und Events angezeigt – unter anderem Gottesdienste und Sitzungstermine des Marktes Mering.

„Mering Online muss noch detailliert mit dem Markt Mering abgestimmt werden“, sagen die Initiatoren. Hierzu habe es bereits einen ersten Termin gegeben, auch um die fachliche Schnittstelle zu der bestehenden Webseite der Verwaltungsgemeinde zu klären. Die Initiatoren wollen auch klären, in welchem Betreiberformat Mering Online in Zukunft betrieben werden soll.

Unabhängig von finanziellen Aspekten sei ab einer gewissen Größe der Betrieb eines umfassenden Portals auf der jetzigen privaten Basis nicht mehr möglich. Eine Möglichkeit wäre, dass Mering Online Teil eines Gesamtkonzepts für die Marktgemeinde wird. „In einer solchen Lösung sollte sich nach übereinstimmender Auffassung möglichst jeder Meringer aktiv oder auch passiv einbringen können“, sagen die Initiatoren. Um weiter planen zu können, soll das Mering-Online-Team das Projekt in einem Hauptausschuss des Marktgemeinderates dem Gremium vorstellen. (FA)

