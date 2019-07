19.07.2019

Meringer Kolpingkapelle sucht Stammzellenspender

Orchester führt am Sonntag eine Typisierungsaktion durch. Zur Finanzierung verkaufen die Helfer Kuchen

Von Heike John

Im Anschluss an ihre Woche der offenen Tür wendet sich die Kolpingkapelle Mering mit einem ganz besonderen Anliegen an die Öffentlichkeit. Am Sonntag, 21. Juli, von 10 bis 15 Uhr führt sie in den Räumen der Kolping-Kulturwerkstatt in der Zettlerstraße 36 eine Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) durch.

Initiiert wurde das Projekt von Katharina Schuster, die von ihren drei Musikerkollegen Angelika Ritter, Felix Hermle und Lisa-Maria Hintersberger unterstützt wird. An der Typisierung teilnehmen kann jeder im Alter zwischen 17 und 55 Jahren, der nicht an einer schweren Krankheit leidet. Selbst Knochenmark spenden kann man von 18 bis 62 Jahre. „Oft muss man hilflos zuschauen, wenn jemand aus dem Umfeld an Krebs erkrankt. Hier kann man etwas tun und mit seinen Stammzellen vielleicht einem Patienten, der an Blutkrebs erkrankt ist, eine neue Lebenschance geben“, so die Meringerin. „Anders als man landläufig oft annimmt, wird bei der Typisierung kein Blut abgenommen. Drei einfache Wangenabstriche mit Wattestäbchen reichen aus“. Zudem muss ein DIN-A-4-Blatt mit persönlichen Angaben ausgefüllt werden. Über den Ablauf kann Angelika Ritter vor Ort aus eigener Erfahrung Auskunft geben. Sie war selbst schon einmal Spenderin und konnte durch eine Transplantation ihrer Stammzellen das Leben eines Menschen retten. Die Typisierung ist kostenlos, jede Registrierung kostet die DKMS jedoch 35 Euro. Um Spenden dafür zu sammeln, laden die Kolpingmusiker auch zu Kaffee und Kuchen. „Auch wer schon typisiert ist, kann gerne zum Nachmittagskaffee vorbeikommen und unser Anliegen auf diese Weise unterstützten“, wünscht Katharina Schuster. (jojo)

