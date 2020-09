11:11 Uhr

Meringer Marionettenspieler legen Corona-Auszeit ein

Volksbühne kann Hygieneauflagen für Aufführungen nicht leisten. Die Mitglieder nutzen die Zeit dennoch.

Von Gönül Frey

Eigentlich würden bei der Meringer Volksbühne bereits die Vorbereitungen für die diesjährige Aufführungssaison auf Hochtouren laufen. Ab November finden traditionell die Marionettenvorstellungen statt, die vor allem von Schulklassen aus dem gesamten Augsburger Großraum besucht werden.

Doch in diesem Jahr wird die Zuschauerzahl null lauten – statt wie sonst ca. 2000. Vor den Sommerferien beriet sich der Vorstand mit den Spielern und anderen Aktiven der Volksbühne – mit Abstand – in kleiner Besetzung als Vertretung für alle Mitglieder des Vereins. Dabei war schon abzusehen, dass unter den Bedingungen der Corona-Pandemie weder vor noch hinter der Bühne die Hygieneregeln durchgeführt werden können. „Das gesundheitliche Wohl unserer Besucher und der aktiven Mitglieder ist einfach wichtiger als das Marionettenspiel um jeden Preis“, erklärt Viktoria Hartmuth von der Volksbühne.

Volksbühne renoviert Sozialraum und erhält eine Fluchttreppe

So wurde beschlossen, dieses Jahr kein Marionettenspiel aufzuführen. Die entsprechende Information ging nun auch an alle Mitglieder. Die freie Zeit will der Verein nutzen, um nötige Renovierungen anzupacken. „Wir wollen unseren Sozialraum herrichten, das ist mal fällig“, meint Viktoria Hartmuth. Außerdem erhält der Zuschauerraum eine Fluchttreppe, die außen ans Gebäude angebracht wird – voraussichtlich an der rückwärtigen Gebäudeseite, sodass die Ansicht des ehemaligen Schulgebäudes von der Straße aus unverändert bleibt.

Für die nächste spielbare Saison plant die Volksbühne, den „Gestiefelten Kater“ aufzuführen. Der Märchenklassiker wurde vom Gründer der Marionettenspieler, dem bereits verstorbenen Martin Schallermeir, als Bühnenstück geschrieben und erstmals im Jahr 2000 gespielt. Bei einer weiteren Inszenierung im Jahr 2008 führte Gabriele Fixmer die Regie.

Ellinor Danzfuß vertont alle alten Stücke neu

Wie bei allen älteren Stücken erstellt die Volksbühne dazu eine neue Vertonung nach dem heutigen Stand der Technik. Darum kümmert sich Ellinor Danzfuß, die für den „Gestiefelten Kater“ bereits die Sprecher aufgenommen hat und nun das neue Tonbild erarbeitet. Die Bühnenbilder und Marionetten sind jedoch überwiegend die Originale aus der ersten Aufführung, die damals zum großen Teil von Martin Schallermeir hergestellt wurden.

Doch die heute in der Volksbühne aktiven Mitglieder beschränken sich nicht nur darauf, die Stücke aus dem bestehenden Repertoire zu wiederholen. Immer wieder erarbeiten sie auch komplett neue Inszenierungen. Sie könnte sich zum Beispiel vorstellen, als weiteren Klassiker der Grimm’schen Märchen den König Drosselbart auf die Volksbühen zu bringen, verrät Viktoria Hartmuth. Das stehe jedoch noch nicht fest. Außerdem muss sich zuerst einmal die Corona-Situation dahin entwickeln, dass die Aufführungen in Mering wieder möglich sind.

„So hoffen wir, dass unsere Besucher es dieses Jahr ohne ein Märchen mit unseren Marionetten aushalten und sich nächstes Jahr auf den klugen Kater freuen“, schließt Viktoria Hartmuth.

