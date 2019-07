vor 22 Min.

Meringer Marktfest bietet Kultur und Kulinarik

Am Marktplatz tritt in diesem Jahr die Augsburger Country Band "Why not" auf. In diesem Bereich gibt es Spiralkartoffeln, Bier und andere Getränke für die Besucher.

Die Geschäftswelt und die Gemeinde bieten den Besuchern gemeinsam einen unterhaltsamen Abend im Ortszentrum. Auch die Kinder kommen dabei nicht zu kurz.

Von Heike Scherer

Zum mittlerweile dritten Marktfest lädt die Meringer Geschäftswelt gemeinsam mit der Marktgemeinde am Freitag, 12. Juli ein. Die Veranstaltung, die viele immer noch unter dem Namen „Kultur- und Einkaufsnacht“ kennen, erhielt im Jahr 2017 auf mehrheitlichen Beschluss der Mitglieder die neue Bezeichnung und möchte Besuchern aus Mering und Umgebung von 17 bis 23 Uhr mit Musik, Spiel und Spaß einen unterhaltsamen Abend bieten.

Ab 14 Uhr werden die Augsburger und die Münchner Straße für die abendliche Veranstaltung gesperrt, um 24 Uhr ist die Sperre erst wieder aufgehoben.

Countryband „Why not“ spielt beim Marktfest

Am Marktplatz tritt die Augsburger Countryband „Why not“ auf. „Es ist eine in der Stadt sehr erfolgreiche Band, die wir nach Mering holen“, freut sich Organisator Acky Resch. In diesem Bereich können die Besucher Bier und antialkoholische Getränke seines Party- und Veranstaltungsservices, die Spiralkartoffeln von „Patata Loca“ oder Fischburger und Forellensemmeln der Fischzucht Berger aus Kissing genießen.

Die Metzgerei Reich wird in ihrem Hof Spezialitäten aus dem Fleisch- und Wurstsortiment servieren. Es gibt für die kleinsten Besucher wieder die Möglichkeit, kostenlos eine Fahrt auf dem Karussell zu wagen. In diesem Bereich wird auch der Kulturverein Siam mit thailändischen Gerichten anzutreffen sein.

Live-Musik mit der Meringer Band „Schweigepflicht“

Die Hat Shot Bar sorgt mit Spezialitäten vom Grill und einer Auswahl an Getränken für hungrige und durstige Besucher. Hier ist die Meringer Band „Schweigepflicht“ mit Live-Musik zu hören. Beim Haushaltswarengeschäft Bösl tritt Alleinunterhalter Werner Eberl mit Musik auf Akkordeon und Keyboard auf.

Geschäftsinhaberin Maria Bösl konnte außerdem eine Posamentenknopfmacherin aus Mering und die Augsburger Künstlerin Anita Ulrich für das Marktfest engagieren.

Ab 18.30 Uhr musizieren die Blockflötenkinder, die Pintele-Group und die Music Factory des Musikinstituts Kiendl-App gegenüber von Betten-Froese auf dem Meringer Marktfest.

Gisela Listl zeigt neueste Kreationen ihrer Marke „GwandArt“: Es sind Kleidungsstücke oder Taschen, die sie aus alten Lieblingsstücken herstellt. Für Kinder gibt es zwei große Holzpferde auf Rollen, auf denen sie sich gegen einen Obulus eine Runde auf der Straße ziehen lassen können.

Sportliche Aktionen zum Mitmachen beim Meringer Marktfest

Sportliche Aktionen bietet die Handballabteilung des SV Mering mit Geschwindigkeitswerfen und der Kegelverein mit einer Holzkegelbahn an. Die Freiwillige Feuerwehr Mering ist anlässlich des 150-jährigen Bestehens mit einem Repräsentationsstand beim Marktfest vertreten: dort können noch Tickets für das Openair am Badanger am 20. Juli um 19 Uhr mit der Bayern-3-Band und DJ Tonic zum Preis von 11 Euro erworben werden. Außerdem sucht die Feuerwehr jederzeit Nachwuchskräfte ab 14 Jahren für den ehrenamtlichen Dienst.

Die Bereitschaft Mering des Bayerischen Roten Kreuzes steht mit ihrem Info-Stand bei der Alten Apotheke am Marktplatz, die handgefertigte Patchworkdecken zugunsten der Meringer Tafel verkauft. Bei der Marktapotheke gibt es leckere Köstlichkeiten aus der Bio-Aromabar von Taoasis, die mit ihrem dreirädrigen, originellen Gefährt italienisches Flair nach Mering bringt.

Alkoholfreie Cocktails und Veggieburger in der Seelenzeit

„Das Café Seelenzeit bietet hausgemachte Limonaden und alkoholfreie Cocktails und Veggieburger vom neuen Pellets-BBQ-Grill an“, verrät Inhaberin Eva Huber. Einen Überraschungscocktail, spezielle Eröffnungsangebote und Aktionen für Kinder plant das Familiengeschäft Spengler für seine Kunden.

Die Geschäftevereinigung „Mering Aktuell“ mit ihrem Vorsitzenden Acky Resch freut sich auf regen Besuch beim dritten Marktfest. Die Geschäfte haben an diesem Abend geöffnet. Aufgrund der schnell belegten Parkplätze im Bereich der Festzone empfiehlt er, auch die entfernteren Parkmöglichkeiten zu nutzen und zu Fuß ins Zentrum zu laufen.

