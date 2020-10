vor 49 Min.

Meringer Pfarrer Thomas Schwartz feiert ein doppeltes Jubiläum

Merings Pfarrer Thomas Schwartz ist ein Seelsorger mit Ecken und Kanten. Am Sonntag feiert er in St. Michael gleich ein doppeltes Jubiläum.

Von Eva Weizenegger

30 Jahre Priester, zehn Jahre in Mering und die Domsingknaben als Gast – das machte sogar Pfarrer Thomas Schwartz erst einmal sprachlos.

Aber es ging ihm in diesem Gottesdienst darum, die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen und so lautete sein Primizspruch: „Die Liebe Christi drängt uns.“ Als Konzelebranten standen ihm Pfarrer Jörg Ernesti, Pater Wilfried Kunz und Kaplan Josef zur Seite.

Der Förderverein Kirchenmusik hatte als Geschenk die Augsburger Domsingknaben organisiert, die der Jubilar seit vielen Jahren unterstützt. Schwartz gab zu, dass er ein Pfarrer mit Ecken und Kanten sei. In den vergangenen 30 Jahren hofft er jedoch, dass es ihm gelungen sei, den Gläubigen in den Gottesdiensten ein Fest zu bereiten. „Da darf auch mal gelacht werden, da gibt es Musik und Anregungen für Körper Geist und Seele.“

Schwartz dankte den Menschen in der Pfarrei, die ihn unterstützen und versprach, dass er noch einige Bauwerke hat, die er verwirklichen will. Er habe hier in Mering ein Daheim gefunden, nicht nur am Altar, sondern auch bei den Menschen in der Gemeinde. Mit Grußworten gratulierten der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Josef Halla und Bürgermeister Florian Mayer.

