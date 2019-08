vor 22 Min.

Meringer SPD will weiter für sozialen Wohnungsbau eintreten

Markus David und Stefan Hummel bedauern Absage an ein mögliches Baugebiet am Kapellenberg

Von Eva Weizenegger

Geht es um den sozialen Wohnungsbau, will die SPD nicht locker lassen. „Wir sind sehr traurig darüber, dass nun die Möglichkeit, an günstigen Wohnraum zu kommen, vertan wurde“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Markus David. Er bedauert die Absage des Marktgemeinderats, am Kapellenberg mit dem vereinfachten Bebauungsplanverfahren ein Neubaugebiet zu entwickeln.

„Es wäre eine einmalige Chance gewesen, dort Wohnungen für nicht so finanzstarke Menschen zu entwickeln“, sagt auch Stefan Hummel, der im März 2020 als Bürgermeisterkandidat für die SPD ins Rennen geht. Zudem hätte man einen sinnvollen Hochwasserschutz für die Menschen im Unterfeld schaffen können. „Außerdem waren die Grundstücksbesitzer bereit, fünfzig Prozent der Bruttofläche an die Kommune abzutreten“, so David weiter.

Die Meringer Sozialdemokraten wollen vor allem versuchen, über ein noch höheres Angebot von Sozialwohnungen den aktuellen Druck auf die Mietpreise zu senken. „Die Preise schießen immer mehr in die Höhe und wir können kaum mehr bezahlbaren Wohnraum anbieten“, sagt David. Der Traum vom Eigenheim rücke für viele Meringer in weite Ferne. „Es gab so viele Anfragen und jetzt haben wir keine Möglichkeit, als Kommune günstige Bauplätze für Meringer Bürger anzubieten“, bedauert David.

Zudem sei er sehr verwundert darüber, dass die CSU-Fraktion sich in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung nicht an der Diskussion über das mögliche Baugebiet am Kapellenberg beteiligt habe. „Wir hatten ein ausführliches Gespräch in der Fraktionssprecherrunde, die Verwaltung hat ihre umfangreichen Hausaufgaben erledigt, da ist es doch eigentlich auch Aufgabe der CSU, sich zu diesem Sachverhalt zu äußern“, sagt David. Er und Hummel glauben nicht mehr daran, dass über das Verfahren nach Paragraf 13b im Baugesetzbuch nun das Gebiet am Kapellenberg realisiert werden kann.

Dieser Paragraf gilt bis zum 31. Dezember 2019 und ermöglicht den Kommunen, neue Baugebiete mit weniger als 10000 Quadratmetern zu erschließen, wenn sie sich direkt an bebaute Ortsteile anschließen und der Wohnnutzung dienen. Auch andere mögliche Flächen, die für Mering infrage gekommen wären, seien in so kurzer Zeit nun nicht mehr über Paragraf 13b zu erschließen. „Dabei hätte die Kommune keine Ausgleichsflächen vorweisen müssen, die wiederum den Baugrund ebenfalls weiter verteuern“, erklärt David.

Gut vorstellen könnten sich der SPD-Fraktionsvorsitzende und Stefan Hummel, dass an der Augsburger Straße die freie Fläche als künftiges Baugebiet realisiert werden könnte. „Wobei auch hier die Zeit für das vereinfachte Verfahren nicht mehr ausreicht“, bedauert David.

