vor 44 Min.

Meringer Tischkegler greifen an

Die Sommerpause ist jetzt vorbei

Auch in der Urlaubszeit haben sich die Meringer Tischkegler nicht auf die faule Haut gelegt. Es wurde fleißig trainiert, um bei den ersten Wettkämpfen der Rückrunde zu punkten.

Diese startete in Merchings Sportheim. Das führende Team Bayernkegler hatte es zum Auftakt mit der zweiten Garnitur der Wanderfreunde zu tun. Auf dem Papier eine klare Sache, alles andere als ein deutlicher Sieg wäre eine Riesenüberraschung gewesen. Dazu kam es letztlich dann doch nicht. Die Mannschaft um Xaver Zitzelsberger ließ auf ihrer Heimbahn nichts anbrennen und zeigte von Anbeginn an, wer der Herr im Hause ist. Am Ende lautete das Ergebnis deutlich 1142:997 Holz für die Bayernkegler. Aus einer überzeugenden Heimmannschaftsleistung ragte Alexander Weigl mit 212 Holz heraus, gefolgt von der besten Dame des Abends, Edith Stutzkowski, mit 199 Holz. Gerhard und Silvia Weigl holten 191 und 190 Holz. Bei den deutlich unterlegenen Gästen glänzte Tommy Köhler mit sehr guten 196 Holz.

Nachdem die Bayernkegler ihr Auftaktmatch so deutlich gewannen, war der schärfste Rivale um den Rundenwettkampftitel, Wanderfreunde I, eine Woche später im Heimkampf gegen Alt Mering schon in Zugzwang. Ein Sieg war Pflicht, nur so kann die Spannung an der Tabellenspitze weiterhin erhalten bleiben. Lange stand der Vergleich auf des Messers Schneide. Bis zum letzten direkten Duell von Reiner Beistle und Günter Laufer betrug der Vorsprung des Favoriten nur 16 Holz. Mit 192 Holz gegenüber 173 Holz vergrößerte Reiner Beistle letztlich den Abstand auf 35 Holz. Das Endergebnis lautete 1093:1058 Holz. 188 Holz von Uli Hitzler und die beiden 185er von Carsten Bistritzky und Werner Christian rundeten das Ergebnis ab. Bei den Gästen ragte Christa Köhler heraus, die gleich zu Beginn ein sehr gutes Ergebnis mit 188 Holz erreichte.

Nach diesen beiden Duellen mit den Favoritensiegen blieb an der Tabellenspitze alles beim Alten. Beide Teams haben zurzeit 10:4 Punkte auf ihrem Konto. Mitte Oktober wird es dann Ernst. Die Bayernkegler müssen dann zweimal hintereinander zu den Wanderfreunden I und II. (FA)

