19.03.2020

Meringer Tischkegler in Warteposition

Zweikampf der Bayernkegler gegen Wanderfreunde I

Kurz vor der Zwangspause der Tischkegler kam es noch zu einem Wettkampftag der Meringer Tischkegler. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind bis auf Weiteres die Rundenwettkämpfe ausgesetzt. Rudi Hitzler, Wettkampfleiter, wird die beteiligten Vereine über die jeweils aktuelle Lage auf dem Laufenden halten.

Am Freitag zeichnete sich ab: An der Tabellenspitze bleibt es weiterhin beim Zweikampf Bayernkegler gegen Wanderfreunde I. Beide Teams siegten deutlich in ihren jeweiligen Heimpartien.

Wanderfreunde I gegen Wanderfreunde II mit 938 : 899 Holz, noch deutlicher fertigten die Bayernkegler ihre Gäste von Alt Mering I ab. Sie siegten überzeugend mit 985 : 785 Holz. Die besten Kegler je Mannschaft waren Robert Zitzelsberger mit 223 Holz gefolgt von Xari Zitzelsberger mit 205 Holz, bei den Wanderfreunden zeigte wieder einmal Uli Hitzler mit 202 Holz, was er drauf hat, gefolgt von Reiner Beistle mit 192 Holz.

Bei Alt Mering überzeugte Christa Köhler mit 185 Holz, gefolgt von ihrem Teamkollegen Bob Nekola mit 178 Holz.

Themen folgen