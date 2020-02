vor 33 Min.

Meringer Trachtler feiern einen ganzen Tag lang

Nach 7800 Stunden ehrenamtlicher Arbeit wird das neue Meringer Trachtenheim am Sonntag, 1. März, offiziell eingeweiht.

Mit einem Gottesdienst und vielen Vorführungen wird am Sonntag, 1. März, das neue Heim eingeweiht. Ein großer Wunsch geht für die Mitglieder in Erfüllung.

Von Eva Weizenegger

Leni Zieglmeir zückt den Schlüsselbund. Dabei huscht ihr ein Lächeln übers Gesicht. Ihr Wunsch, ein eigenes Heim für den Heimat- und Volkstrachtenverein „Almarausch“ zu haben, ist in Erfüllung gegangen. Noch vor drei Jahren war die zweite Vorsitzende und Leiterin der Theatergruppe auf der grünen Wiese in Nachbarschaft zu Tennisanlage, KK-Schützenheim und Kleingartenverein gestanden und hatte sich nicht träumen lassen, dass nun alles „so schön geworden ist“, wie sie sagt. Am Sonntag, 1. März, wird ab 10 Uhr das neue Trachtenheim nun eingeweiht.

Möglich war dies alles nur, weil die vielen Ehrenamtlichen des 200 Mitglieder starken Trachtenvereins kräftig mitangepackt haben. „Über 7800 Stunde ehrenamtlicher Arbeit unserer Mitglieder liegen in diesem neuen Trachtenheim “, rechnet Zieglmeir vor. Die Bauleitung lag in den Händen von Bauingenieur Andreas Vötter , der sich als Vereinsmitglied unermüdlich um den Bau gekümmert hat.

Bis auf den Rohbau haben die Trachtler alles in Eigenleistung erstellt

Nachdem im August 2017 der Spatenstich für das Gebäude war, ging es los mit der Erstellung der Bodenplatte. Unzählige Stunden verbrachten die Mitglieder damit, das Stahlgitter für die Platte zu flechten. „Selbst Dante Guerra , hat mit seinen jetzt bald 89 Jahren unermüdlich bei den Maurerarbeiten geholfen“, erzählt Leni Zieglmeir.

Bis auf den Rohbau haben die Trachtler alles in Eigenleistung erstellt. Sogar die Lärchenholzverkleidung rund um das Gebäude erledigten die Mitglieder selbst. „Wir haben handwerklich geschickte Männer und Frauen, die kräftig mitanpacken können“, erzählt die zweite Vorsitzende stolz. Von Maurer- und Zimmererarbeiten, bis hin zum Boden- und Fliesenverlegen, alle halfen mit ihrem Engagement mit, damit schließlich im Oktober 2019 alles fertig wurde. Denn dann gaben Leni Zieglmeir und ihre Schauspielertruppe ihr Debüt auf der neuen großen Bühne.

Buchstäblich in allerletzter Minute wurden die Bauarbeiten fertig. „Noch während unserer Proben, wurden die letzten Fußbodenleisten montiert“, erzählt Zieglmeir. Zeit, um den großen Bühnenvorhang zu nähen, blieb ihr und weiteren Helferinnen nicht mehr. „Das mussten wir zurückstellen“, sagt Zieglmeir. Die Premiere der Trachtler war ein großer Erfolg und auch die weiteren Vorstellungen waren restlos ausverkauft. „Alle waren begeistert von unseren neuen Räumen“, freut sie sich. 500 Quadratmeter ist das neue Trachtenheim groß. Mit dem geräumigen, hellen Veranstaltungssaal mit Bühne, haben die Mitglieder nun beste Voraussetzungen für ihre Vereinsaktivitäten. Aber auch andere Vereine, Organisationen und Privatleute können den Saal mieten. „Die Verwaltung der Marktgemeinde und auch die Feuerwehr haben hier ihre Weihnachtsfeiern veranstaltet, der Neujahrsempfang der CSU fand hier statt und die SPD wird zum Kabarett mit Christian Ude am 5. März hier bei uns zu Gast sein“, freut sich Zieglmeir über die Nachfrage. Für die Jugend des Vereins gibt es einen eigenen Raum, der von den Laienschauspielern auch als Umkleide genutzt werden kann.

Im Trachtenverein ist diskutiert worden

Leni Zieglmeirs ganzer Stolz ist die große und professionell ausgestattete Küche. „Noch haben wir nicht alles fertig hier, aber das wird Stück für Stück noch verbessert“, sagt sie. Schließlich muss der Verein 480.000 Euro stemmen. 130.000 Euro übernimmt die Marktgemeinde, die auch den Grund besteuerte. Der Trachtenverein hat im Gegenzug das kostenfreie Nutzungsrecht für 50 Jahre.

Leni Zieglmeir freut sich über die gut ausgestattete Küche im neuen Trachtenheim. Bild: Heike John

Als man mit den Plänen für das Trachtenheim im Verein diskutierte, seien zunächst nicht alle dafür gewesen. „Es gab Bedenken, dass wir das finanziell nicht stemmen können, und einige bedauerten auch, den Umzug vom Trachtenheim am Sommerkeller“, schildert die zweite Vorsitzende. Dort oben habe es eine ganz besondere Atmosphäre gegeben, so die Kritiker des Neubauprojekts. „Doch dass wir mit unserer Idee richtig lagen, zeigte sich schnell, nachdem das Papst-Johannes-Haus geschlossen werden musste“, sagt Zieglmeir. Ein Trachtentheater hätte nicht stattfinden können. „Das wäre für uns das Aus gewesen, denn wenn man so lange nicht mehr spielt, schläft die Initiative ein“, meint die langjährige Leiterin der Schauspielgruppe weiter.

Am Sonntag, 1. März, wird ab 10 Uhr mit einem Gottesdienst das neue Trachtenheim eingeweiht. Nach dem Mittagessen zeigen die Trachtler aller Altersgruppen ihre Vorführungen.

Bereits in Planung ist auch das nächste Stück der Theatergruppe. „Im Juli beginnen wir voraussichtlich mit dem Proben“, verrät Leni Zieglmeir. Und am letzten Oktoberwochenende ist dann Premiere und diesmal fällt auch der Bühnenvorhang für die Schauspieler.

