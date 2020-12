vor 29 Min.

Meringer Verein erhält Schwäbischen Integrationspreis

Plus Der Verein Internationale Kultur Mering hat eine besondere Ehrung der Regierung erhalten. Der offizielle Festakt fällt aber aus. Was den Verein auszeichnet.

Von Heike Scherer

Bereits vor ein paar Monaten erhielt die Vorsitzende Maureen Lermer die Nachricht, dass ihr Verein Internationale Kultur Mering (IKM) einen der drei schwäbischen Integrationspreise gewonnen hatte. Doch auch hier brachte die Corona-Pandemie den Ablauf durcheinander. Die Preisübergabe war für den 30. Oktober im Rokokosaal der Regierung von Schwaben vorgesehen. Regierungspräsident Erwin Lohner bedauerte, dass er den mit der Integrationsbeauftragten der bayerischen Staatsregierung, Gudrun Brendel-Fischer geplanten Festakt aufgrund des Infektionsgeschehens absagen musste. Nun ist es aber offiziell, dass der Meringer Verein den Preis bekommen hat.

Bereits im Jahr 2008 beschloss der Ministerrat das Programm „Aktion Integration“ und seitdem vergibt die Regierung von Schwaben im Auftrag des Innenministeriums jährlich Integrationspreise für Aktivitäten und Initiativen, die die Integration in der Region erfolgreich und nachhaltig unterstützen. Aus den eingereichten Bewerbungen wurden drei Projekte ausgewählt, die ein Preisgeld in Höhe von 1700 Euro erhielten. Es soll eine Anerkennung der Verdienste sein, aber auch die Fortsetzung der Arbeit ermöglichen.

Viel Lob für den Verein Internationale Kultur Mering

Die Vielseitigkeit des Vereins Internationale Kultur Mering mit den Grundsäulen Kunst, Musik, Kochen, Literatur und Ethik zeugen von der großen Bandbreite an Aktivitäten, heißt es in der Begründung. „Da die Mitglieder Ihres Vereins sich aus Menschen der ganzen Welt zusammensetzen, unterschiedlichen Religionen angehören und unterschiedliche Lebensentwürfe leben, fördern Sie den interkulturellen Austausch in hohem Maße“, schreibt Regierungspräsident Lohner. Der Verein gebe die Möglichkeit der Begegnung im privaten und öffentlichen Raum sowie für Dialog und gleichberechtigtes Miteinander.

Ein wichtiger Beleg für gelebte Integration von Geflüchteten sei das gemeinsam mit ihnen entstandene Kochbuch „Multi-Cooking“. Die Integrationsbeauftragte ergänzt: „Sie alle sind Brückenbauerinnen und Brückenbauer und wollen mit Ihrem Wirken bewusst machen, dass es zwischen den unterschiedlichen Kulturen mehr Verbindendes als Trennendes gibt. Bei allen Unterschieden überwiegen die Schnittmengen.“

Die Mitglieder des Meringer Vereins, die seit 2013 jährlich ein großes internationales Festival auf die Beine stellen, hoffen, dass es im Juni 2021 wieder stattfinden kann. Geplant sind musikalische, sportliche und künstlerische Auftritte und kulinarische Spezialitäten vieler Länder.

