Meringer Wehr zieht positive Bilanz

Zum Ende des Jubiläumsjahres wird Hans Kroner Ehrenkommandant und Bürgermeister Hans-Dieter Kandler Ehrenmitglied.

Von Heike John

Mit der Adventsmesse zum Jahresabschluss beendete die Meringer Feuerwehr ihr Jubiläumsjahr. Das 150-jährige Bestehen wurde übers Jahr mit vielen Veranstaltungen gefeiert. Absolute Höhepunkte waren der Große Zapfenstreich am Florianstag im Mai und das Open Air Konzert mit der Bayern-3-Band im Juli am Badanger.

Zum Ende des Jubiläumsjahres stand in der Kirche Mariä Himmelfahrt in St. Afra besonders die Feuerwehrkapelle unter der Leitung von Stefan Nerlich im Fokus. Sie ist die einzige Kapelle einer Wehr im Landkreis und besteht nun seit 70 Jahren.

Der Geburtstag wurde im Rahmen der Messe feierlich mit Gastquartett und Blechbläserquintett begangen und die Feuerwehrkapelle selbst spielte noch einmal die Komposition „Highland Cathedral“, mit der sie am Festabend im Mai brillierte. Dabei ließ der Vereinsvorsitzende Harald Nerlich ordentlich die Becken erklingen, die die Feuerwehr ihrer Kapelle zum Jubiläum geschenkt hat.

Seit 150 Jahren immer für Mering im Einsatz

„Seit 150 Jahren ist kein Tag vergangen, in dem nicht Frauen und Männer aus Mering bereitstanden, Mitmenschen in Not zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Hilfe zu eilen“, so ist in der Feuerwehrchronik zu lesen. Rund 140 Einsätze waren es in diesem Jahr, vom Sturmschaden über Brand und Ölspur bis zum Verkehrsunfall.

Neben der Brandbekämpfung gibt es viele Einsätze im Bereich der technischen Hilfeleistung. Dazu zählt beispielsweise auch die Befreiung von Personen aus Aufzügen. „Wir unterstützen auch häufig den Rettungsdienst, indem wir mit unserer Drehleiter eine schonendere Rettung im Liegen als über das Treppenhaus durchführen können“, erklärt Andreas Regau.

„Das Alltagsgeschäft haben wir trotz aller Jubiläumsvorbereitungen und Feierlichkeiten nie aus dem Blick gelassen, alles lief wie gewohnt weiter“, erklärt der Kommandant stolz. Zusätzlich zu den Einsätzen wurden auch mehr als 70 Übungen in sämtlichen Gruppen durchgeführt. Wie es scheint, sind die Meringer Feuerwehrleute sind hoch motiviert.

Gute Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Mering

„Wir haben nicht nur eine große Mannschaft, sondern auch viele, die unter tags erreichbar sind, weil sie in Schichtdienst oder vor Ort arbeiten“, erklärt Regau. In diesem Zusammenhang betont er auch die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde auf allen Ebenen, vom geschäftsführenden Beamten im Rathaus bis zum Hausmeister der Grundschule.

Bürger, die zum Feuerwehrdienst zwangsverpflichtet werden, wie man es von anderen Gemeinden, etwa in Schleswig-Holstein, hört, das ist in Mering kein Thema. „Wir sind heute in der glücklichen Lage, in unseren Reihen 90 Aktive zu haben, das ist ein echter Glücksfall.“

14 Jugendliche treten spontan der Meringer Feuerwehr bei

Und auch der Nachwuchs lässt nicht auf sich warten. „Nach unserem erfolgreichen Tag der offenen Tür mit vielen unterhaltsamen Angeboten wie etwa den Tauchern der Berufsfeuerwehr Augsburg im Wassercontainer sind gleich 14 Jugendliche bei uns eingetreten, darunter vier Mädchen“, zeigt sich Felix Heine begeistert.

Im Rahmen der Weihnachtsfeier mit gut 200 Gästen wurde der langjährige Kommandant Hans Kroner zum Ehrenkommandanten ernannt und Bürgermeister Hans-Dieter Kandler wurde Ehrenmitglied. Eine Ehrung wurde auch Anton Kreisl für seine langjährige Tätigkeit als Fahnenträger zuteil.

Wie sehr sich die Arbeit der Feuerwehr in den vergangenen 150 Jahren verändert hat, zeigen die Exponate in den Glasvitrinen des Meringer Feuerwehrhauses. In einer ist exemplarisch der Werdegang der Alarmierung mit Meldeempfängern verschiedener Generationen dargestellt. Die Geräte wurden immer kleiner und technisch ausgereifter.

Der Alarm kommt über eine App

Heutzutage werden alle Feuerwehrler über eine Handy-App alarmiert, die auch gleich möglich macht, zu erfassen, mit wie vielen Helfern bei einem Einsatz gerechnet werden kann. Auch beim Feiern geht das Alltagsgeschäft weiter und so mussten auch bei der Weihnachtsfeier Kameraden zum Bekämpfen eines Kleinbrands ausrücken.

2020 wird wieder ein ganz normales Jahr. Bereits am 21. Januar gibt es wieder einen Unterrichtsabend für alle Aktiven. Am 4. Februar geht es weiter mit der Atemschutzausbildung und am 11. Februar steht die Maschinistenausbildung an der Drehleiter im Dienstplan. Als langfristiges Projekt übers Jahr steht an, die Schutzausrüstung aller aktiven Mitglieder nach 20 Jahren sukzessive auszutauschen.

